Así se vivió el concierto de Linkin Park en Bogotá: una noche inolvidable opacada por “desastrosas” fallas

Pese a que los fanáticos de Linkin Park vivieron una noche inolvidable cantando canciones como Somewhere I belong, Crawling, The Emptiness Machine, Burn it down, Waiting for the end, Leave out all the rest, Over each other, Numb, In the end, Papercut, entre otras, como Bleed it out, se presentaron varios problemas técnicos que hicieron que el concierto no se llevara de la mejor manera.