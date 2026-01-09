Gente

Café Tacvba tomó radical decisión con Spotify e hizo petición sobre su música; dejó clara su posición

La banda mexicana hizo un pronunciamiento con respecto a la plataforma musical.

Redacción Gente
9 de enero de 2026, 3:22 p. m.
Café Tacvba tomó decisiones sobre su futuro.
Café Tacvba tomó decisiones sobre su futuro. Foto: Guillermo Torres

La banda mexicana Café Tacvba, una de las más conocidas en América Latina, pidió este jueves bajar su catálogo de Spotify, al señalar que la plataforma apoya al ICE en Estados Unidos, las inversiones en empresas de armamento y la inteligencia artificial.

Café Tacvba, una banda de rock formada en 1989, es una de las agrupaciones más influyentes de la música en español, con 7,3 millones de oyentes mensuales en Spotify actualmente.

Rubén Albarrán, vocalista del grupo, dijo en un video que envió una carta para pedir a las disqueras Universal Music México y Warner Music México, que se baje el catálogo de la banda de Spotify.

Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE (...), con nuestras regalías de miseria, la utilización de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos”, dijo Albarrán en un video subido a Instagram.

Otros grupos, como la banda británica Massive Attack, han tomado decisiones similares al acusar al fundador y director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek, de tener importantes inversiones en una empresa especializada en inteligencia artificial militar y drones de combate.

EK preside la empresa Helsing, que fabrica “sistemas autónomos” militares “reforzados con inteligencia artificial”, según su página web. La firma desmintió recientemente que sus drones se utilicen en “otras zonas de conflicto distintas a Ucrania”.

En respuesta, Spotify dijo en un comunicado que “no financia la guerra”. “Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania”.

Spotify añadió que “no hay anuncios de ICE”. “La publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas”, aseguró.

La empresa dijo también que la música de Café Tacvba ha generado millones de dólares en Spotify a lo largo de los años, y que la plataforma “sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música”.

*Con información de AFP

