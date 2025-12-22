Tecnología

Spotify confirmó que hackers piratearon su catálogo musical

La plataforma detectó una copia masiva de canciones tras identificar accesos irregulares.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

23 de diciembre de 2025, 3:34 a. m.
Un grupo externo aseguró haber extraído millones de archivos musicales del servicio
Un grupo externo aseguró haber extraído millones de archivos musicales del servicio Foto: Getty Images / Spotify

Spotify reconoció un incidente de seguridad luego de detectar que un grupo de hackers activistas logró copiar una parte sustancial de su catálogo musical mediante técnicas de extracción masiva de datos.

La plataforma aseguró que el hecho no afectó a los usuarios, pero encendió alertas en la industria por el alcance de la información obtenida.

Cuentas desactivadas tras detectar actividad irregular

La compañía informó que el lunes deshabilitó varias cuentas vinculadas a un grupo que afirmaba haber copiado millones de archivos del servicio de streaming. Según explicó Spotify, se trató de una operación de scraping, una práctica que consiste en recolectar grandes volúmenes de datos de manera automatizada.

Spotify prepara otra subida de precios.
La empresa desactivó perfiles vinculados a una copia masiva de archivos musicales. Foto: Getty Images

“Spotify identificó y desactivó las cuentas de usuarios maliciosos que se dedicaban al scraping ilegal”, indicó la empresa en un comunicado enviado a AFP. La plataforma añadió que, tras detectar la actividad, reforzó sus protocolos para evitar nuevos accesos no autorizados.

Noticias Destacadas