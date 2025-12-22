Spotify confirmó que hackers piratearon su catálogo musical

Spotify reconoció un incidente de seguridad luego de detectar que un grupo de hackers activistas logró copiar una parte sustancial de su catálogo musical mediante técnicas de extracción masiva de datos.

La plataforma aseguró que el hecho no afectó a los usuarios, pero encendió alertas en la industria por el alcance de la información obtenida.

Cuentas desactivadas tras detectar actividad irregular

La compañía informó que el lunes deshabilitó varias cuentas vinculadas a un grupo que afirmaba haber copiado millones de archivos del servicio de streaming. Según explicó Spotify, se trató de una operación de scraping, una práctica que consiste en recolectar grandes volúmenes de datos de manera automatizada.

La empresa desactivó perfiles vinculados a una copia masiva de archivos musicales. Foto: Getty Images

“Spotify identificó y desactivó las cuentas de usuarios maliciosos que se dedicaban al scraping ilegal”, indicó la empresa en un comunicado enviado a AFP. La plataforma añadió que, tras detectar la actividad, reforzó sus protocolos para evitar nuevos accesos no autorizados.

Qué dijo el grupo que se atribuye el pirateo

El colectivo conocido como Anna’s Archives aseguró en una publicación de blog que logró copiar 86 millones de canciones alojadas en Spotify, así como los metadatos de 256 millones de temas. De acuerdo con su versión, ese volumen representaría más del 99,6% de las escuchas de la plataforma y el 99,9% del total de canciones disponibles.

El grupo afirmó que el objetivo de la operación era crear un “archivo de conservación” abierto de música. Aunque Spotify no validó esas cifras, sí reconoció que hubo una extracción ilegal de contenidos y datos asociados al catálogo.

Spotify en alerta tras confirmar filtración masiva de datos y archivos de audio en su plataforma: esto se sabe del caso

Impacto limitado para usuarios, pero alerta para la industria

Spotify subrayó que la violación no tuvo consecuencias directas para las cuentas de los usuarios ni comprometió información personal. No obstante, la magnitud del material copiado plantea un riesgo teórico: la posibilidad de que terceros intenten crear bibliotecas musicales gratuitas a partir de esos datos, algo que, en la práctica, enfrentaría acciones legales por parte de los titulares de derechos.

La empresa descartó impactos directos para los usuarios tras el acceso no autorizado. Foto: Composición Semana

“Hemos implementado nuevas medidas de seguridad para este tipo de ataques contra los derechos de autor y estamos vigilando activamente cualquier comportamiento sospechoso”, afirmó la empresa.

En la misma línea, reiteró su postura frente a la piratería: “Desde el primer día, hemos apoyado a la comunidad de artistas contra la piratería y estamos trabajando activamente con nuestros socios del sector para proteger a los creadores y defender sus derechos”.

El episodio vuelve a poner en el centro del debate los desafíos de seguridad que enfrentan las plataformas de streaming y la protección de los derechos de autor en un entorno digital cada vez más expuesto a ataques de gran escala.

*Con información de AFP.