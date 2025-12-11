Suscribirse

Spotify revoluciona su algoritmo con nuevas listas personalizables que se ajustan en detalle a los gustos de cada usuario

La plataforma afirmó que esta nueva funcionalidad fue diseñada para ofrecer a los usuarios un mayor control sobre la personalización.

Redacción Tecnología
11 de diciembre de 2025, 12:44 p. m.
Spotify
Spotify ha transformado el consumo musical. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Spotify ha ganado una enorme popularidad en los últimos años al transformar de manera definitiva la forma en que se descubre, consume y comparte música. En la actualidad, con millones de usuarios activos alrededor del mundo, la plataforma se mantiene como una herramienta esencial tanto para los oyentes como para la industria musical.

Uno de los aspectos que impulsó su éxito es su modelo de acceso inmediato: permite escuchar prácticamente cualquier canción con un solo clic, sin descargas ni necesidad de almacenamiento.

No obstante, Spotify continúa introduciendo cambios. La compañía asegura haber entrado en una nueva era en la que los usuarios tienen más control sobre lo que escuchan, gracias a ajustes en su algoritmo de recomendación. Como parte de esta transformación, ha presentado una nueva lista que puede personalizarse mediante indicaciones.

Spotify actualizó su catálogo de funciones.
Spotify afirma haber entrado en una etapa donde los usuarios tienen más control sobre su experiencia auditiva. | Foto: Getty Images

Este jueves, la plataforma de streaming inició las pruebas de Prompted Playlists, una lista completamente personalizable cuyo algoritmo utiliza todo el historial de escucha del usuario —desde el primer día— para seleccionar y actualizar las canciones recomendadas.

Contexto: Instagram sorprende con una función que por fin pone el algoritmo en manos del usuario

Lo más interesante es que este contenido puede ajustarse a través de descripciones específicas. Los usuarios pueden indicar exactamente qué desean escuchar. Por ejemplo: “música de mis artistas favoritos de los últimos cinco años” o “música de las películas más taquilleras del año y de las series más comentadas que se ajusten a mi gusto”.

Según explicó en un comunicado, esta lista puede modificarse en cualquier momento, ya sea creando una nueva desde cero o editando las sugerencias existentes. Además, se puede programar para que se actualice de manera diaria o semanal.

La compañía señala que Prompted Playlists forma parte de “un cambio más amplio en nuestra concepción de la personalización”, y anticipa una nueva etapa en la que el usuario tendrá “más control que nunca” sobre el algoritmo de recomendación.

Spotify Wrapped permite que los usuarios conozcan sus gustos musicales.
La plataforma está probando una nueva función llamada Prompted Playlists. | Foto: Getty Images

Por ahora, esta función —en fase beta— está disponible para los suscriptores Premium en Nueva Zelanda.

Cabe recordar que, en octubre, Spotify lanzó el denominado perfil de gusto, que permite a los usuarios ajustar el algoritmo excluyendo canciones individuales, una función que se suma a la ya existente opción de eliminar listas de reproducción completas.

*Con información de Europa Press

