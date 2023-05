Festival Cordillera 2023: conozca los artistas, fecha y precio de las boletas de este evento musical

El Festival Cordillera regresa con la edición de 2023, después de haber tenido su debut, el año pasado, para complacer a todos aquellos fanáticos de los sonidos latinoamericanos y celebrar la sostenibilidad ambiental. Incluso, en octubre del 2022, luego de terminados los conciertos, se dijo que el Festival Cordillera “había dejado la vara muy alta”.

Un festival de música que reunirá en dos días de fiesta, el 23 y 24 de septiembre, sonidos como cumbia, rock en español, rap, trap, reggae y más.

Serán más de 20 artistas los que tienen una cita para uno de los eventos más esperados del 2023 y con mayor acogida, que se llevará a cabo en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, de Bogotá.

Algunos de los protagonistas para esta nueva edición son Andrés Calamaro, Juanes, Café Tacvba, Los Caligaris, El Cuarteto de Nos, Los Prisioneros con Narea, Cypress Hill, Cultura Profética, Dos Minutos, Vetusta Morla, Enanitos Verdes, Superlitio, Jorge Drexler, Juan Pablo Vega, Diamante Eléctrico, Plastilina Mosh, 1280 Almas, Ángeles Azules, Ácido Pantera, Dorian, Silvestre y La Naranja, entre otros.

La segunda edición trae a Residente, Damian Marley, Los Bunkers, WOS, Bomba Estéreo y muchas más leyendas, que se presentarán el 23 y 24 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

“No estamos locos, pero nos hemos dado cuenta de que el tiempo fue muy poco en aquel maravilloso primer Festival Cordillera, por ello, volvemos con la segunda edición de esta celebración de los sonidos latinoamericanos con un cartel dorado y caliente como este continente”, informó Páramo Presenta, uno de los organizadores junto con Ocesa Colombia, a través de un comunicado de prensa.

De hecho, justo hace un año, Enanitos Verdes perdía a su figura principal, Horacio Cantero. Y en este parque, en 2023, le rendirá homenaje. Y habrá también una cuota de conciertos en inglés, total o parcialmente, por la buena causa de traer y ver en vivo a artistas de leyenda como Damian Marley y Cypress Hill (cuyo documental en Paramount+ es muy recomendado).

Serán miles de corazones los que bailarán “con los himnos que nos han formado, que nos han dado esperanza y nos han cuestionado”, entre los que destacan: Loco, Latinoamérica, La camisa negra, Welcome to Jamrock, Cómo te voy a olvidar, Insane In The Brain, Eres, Llueve sobre la ciudad, Eterna soledad y más.

Con la música y la fiesta continental también regresan los árboles a futuro. Esto pues, de la mano de la Fundación Al Verde Vivo, entra de nuevo en efecto la campaña de reverdecer el Páramo de las Cuchillas en Cundinamarca. Así, por cada compra de entradas al Festival, se sembrará un árbol/planta nativa en el páramo. Desde los hechos, el Cordillera se puede seguir llamando el primer Festival sostenible de América Latina.

¿Cómo adquirir las entradas y cuánto cuestan?

La preventa para clientes del Grupo Aval comenzó este 17 de mayo y va hasta las 9 de la mañana del 19 de mayo, reafirmando su compromiso con el fomento de la cultura en el país. En ese momento se habilita la venta para público general por la página web oficial de Eticket.co.

“Para nosotros ha sido muy emocionante poder confirmar la segunda versión del festival que celebra los sonidos latinoamericanos y la sostenibilidad. Por eso, para los que se quedaron sin boletas en la primera fecha de preventa, aún tienen oportunidad para acceder a la nueva preventa exclusiva de este gran festival”, aseguró María Fernanda Sánchez, gerente de Mercadeo del Grupo Aval.

Los precios para ingresar a los días del festival musical pueden llegar a variar, dependiendo de la sección que desee cada persona. Una entrada puede costar entre 352.000 pesos colombianos, precio por persona, y hasta 1′295.000 pesos.