Camilo Azuquita: el mundo de la salsa despide a la voz de ‘Como si nada’ y otros grandes éxitos

El mundo de la salsa despide a otra de sus voces en 2022: este 25 de diciembre, en plena Navidad, falleció a los 83 años en su natal Panamá Camilo Azuquita, luego de padecer varios quebrantos de salud que se agudizaron en Noche Buena y que obligaron a su hospitalización, tal como lo confirmó la hija del cantante Maritza Berguido.

Luis Argumedes Berguido, nombre de pila del cantante, es la voz detrás de canciones como Lloró, el poeta lloró, Agua que va a caer y Como si nada y a lo largo de su carrera se destacó también como intérprete de boleros.

Dentro de sus grandes logros como artista deja un Récord Guinnes al convertirse en el primero en llevar la música salsa a Europa, más exactamente a París, en 1979, país donde gozó de gran acogida durante varias décadas.

También ganó renombre luego de que una de sus canciones, Borombon, hiciera parte de la banda sonora de película Atman (El hombre hormiga) de Marvel Studios.

¿Por qué Azuquita?

El abogado Mike Boloboski Ferreira cuenta que el artista panameño fue bautizado como Camilo Azuquita por su padrino musical, el legendario Camilo Rodríguez, quien fue su instructor de respiración y su guía en el mundo musical.

Otra versión indica que el apodo surgió por un locutor cubano residente en Panamá que un día le dijo “tú eres azuquita” por la forma en la que interpretaba el bolero Sabor a mí.

Lo cierto es que Camilo Azuquita, nacido en Colón el 18 de febrero de 1945, se inició cantando en un concurso para aficionados en (RPC) Radio Programas Continental, donde interpretó el tema Historia de un amor y quedó descalificado. Participó luego en otro concurso, en esa ocasión en el programa Los Monarcas de Radio Guadalupe, en el cual obtuvo el primer puesto cantando el tema Sabor a Mí, del compositor y cantante mexicano Álvaro Carrillo.

Pero su destacada carrera artística comenzó realmente luego de que reemplazara al reconocido sonero Ismael Rivera en la orquesta del maestro Rafael Cortijo, donde surgieron grandes himnos de la salsa como Agua que va a caer y El reloj de Pastora.

La siguiente parada de Azuquita fue la ciudad de Nueva York, donde conoce a Francisco Ángel Bastar, más conocido como Kako, con quien graba un álbum titulado Live It Up en 1968. Al lado de Rafael Cortijo y su Bonche, grabó también ¡Ahí Na Má! / Put It There, en 1969. Allí mismo, en La Gran Manzana, en 1972, participa en el álbum The Salsa All Stars.

Un segundo álbum de Azuquita y Kako se llamó ‎Unión Dinámica, que se grabó en el año 1976. Posteriormente, realizó dos álbumes con La Típica 73: The Two Sides Of ‘Típica ‘73, en 1977 y en 1978 Salsa Encendida. Ese mismo año participó también con el llamado Genio de la Salsa Louie Ramírez en su disco Louie Ramírez y sus amigos.

Es en la escena donde Antman, está en su último día en la cárcel y se despide de sus amigos latinos, cuando entra profunda y colorida la voz de Camilo Azuquita interpretando Borombón, comp. de Javier Vásquez, grabada en Panamá a finales de los Sesentaspic.twitter.com/CasvdEL8pg — Salsa Chévere (@SalsaChevere_) December 25, 2022

La voz de Azuquita igualmente quedó plasmada en un trabajo discográfico del famoso Rey del Timbal, el gran Tito Puente: Tito Puente And His Orchestra ‎– Ce’ Magnifique, de 1981.

En su paso por Francia, que le valió un Record Guinnes al convertirse en el primero en llevar la música salsa a Europa, también hizo parte de algunas agrupaciones y se destacó además como solista.

Ganador de un Latino Grammy, Azuquita alcanzó reconocimiento por la interpretación de éxitos como Azúcar a granel, Conversemos, Échame a mí la culpa, Eloísa, Ganas, La botija de abuelito, La fiera, La Llorona, Lo bailado nadie me lo quita, Los cantos del monte, Negrita, Pensamiento y Si los rumberos me llaman.

Grandes de la salsa como Rubén Blades, quien compuso especialmente para él la canción Ganas, han manifestado su dolor ante la partida de Camilo Azuquita, que se suma a la larga lista de salseros que han fallecido este 2022: hace menos de 15 días murió Lalo Rodríguez, famoso por el tema Ven, devórame otra vez; también fallecieron los cantantes Ismael Rivera Jr y Héctor Tricoche, el músico Pete Bonet, el flautista y productor musical José Luis Cortes ‘El tosco’, el sonero Jhony Vásquez, el director musical de El Gran Combo de Puerto Rico Willie Sotelo y el pianista y compositor César Pupy Pedrozo.