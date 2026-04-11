El secreto de El Gran Combo de Puerto Rico: Jerry Rivas revela en SEMANA la fórmula detrás de los 64 años de éxitos musicales

En vísperas de su histórica presentación en solitario en el Movistar Arena de Bogotá, Jerry Rivas, voz emblemática de “La Universidad de la Salsa”, confiesa cómo el legado de Rafael Ithier guía cada paso de la orquesta y confirma que ya preparan una producción especial para su 65.º aniversario.

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El Gran Combo de Puerto Rico, institución fundamental de la música antillana desde su fundación en 1962, se prepara para un hito en su relación con el público colombiano. En diálogo con SEMANA, Jerry Rivas profundizó en la mística que mantiene viva a la agrupación tras el fallecimiento de su fundador, Don Rafael Ithier, en diciembre de 2025. Según Rivas, la toma de decisiones dentro de la banda sigue una brújula moral y artística clara: el criterio de su mentor.

Para la agrupación, la ausencia física de Ithier no significa un vacío de liderazgo, sino la transición hacia una etapa de preservación del sonido institucional. “Al tomar una decisión hay que pensar bien qué hubiera hecho él”, afirmó Rivas, subrayando que la identidad de la orquesta se reconoce “desde el primer compás”.

Esta filosofía ha permitido que la banda, también conocida como “La Universidad de la Salsa”, mantenga su relevancia a través de más de seis décadas. La resiliencia del grupo se fundamenta en un repertorio que la gente reconoce y siente como propio, abarcando ritmos que van desde la bomba y la guaracha hasta la salsa que los consagró globalmente.

El próximo viernes 22 de mayo de 2026 marcará un hito para la salsa en Colombia. Por primera vez en su trayectoria, El Gran Combo se presentará en solitario en el Movistar Arena de Bogotá. Rivas destacó la importancia de este formato: “Vamos a estar solitos, así que vamos a poder tocar nuestra música, lo que la gente quiere escuchar”.

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A diferencia de presentaciones en festivales o conciertos compartidos, este espectáculo permitirá un repertorio extendido. Los asistentes podrán disfrutar de clásicos inmortales como “Un verano en Nueva York”, “Ojos Chinos”, “Brujería” y “Me liberé” , además de éxitos más recientes como “Arroz con Habichuelas”. Tras su paso por la capital, la celebración se trasladará el sábado 23 de mayo al Centro de Exposiciones Cenfer en Bucaramanga , donde compartirán tarima con Poncho Zuleta y la Orquesta Internacional del Joe.

Durante la entrevista, Rivas realizó un ejercicio de honestidad musical al reconocer la influencia del son montuno cubano en el éxito de la banda. Específicamente sobre el éxito “Arroz con Habichuelas”, explicó que se trata de un tema con una cadencia más lenta, propia del son tradicional, compuesto por el cubano Juan José Hernández. “Esto es música cubana... hay que aceptar el son, que ahora le decimos salsa”, señaló el vocalista.

Finalmente, la agrupación proyecta su vigencia más allá del presente aniversario. Rivas confirmó que ya se encuentran planificando una producción discográfica alusiva a los 65 años de la orquesta, que se celebrarán en 2027. Este anuncio posiciona a El Gran Combo no solo como una reliquia del pasado, sino como una entidad creativa activa que continúa alimentando la banda sonora de América Latina.