Suscribirse

Gente

Caminata de la Solidaridad 2025 le rendirá un homenaje a su fundadora Doña Nydia Quintero, abuela de Miguel Uribe Turbay

En su edición número 50 el evento buscará honrar el legado de Nydia Quintero Turbay pionera de la Caminata desde 1979.

Redacción Gente
13 de agosto de 2025, 10:45 p. m.
Nydia Quintero
Nydia Quintero | Foto: COLPRENSA

Bogotá se vestirá de esperanza y solidaridad con la realización de la tradicional Caminata de la Solidaridad que este año se llevará a cabo del 15 al 17 de agosto. La edición de este año cobrará un significado aún más profundo al rendir homenaje a Doña Nydia Quintero Turbay, la admirable mujer que fue fundadora y alma de la Fundación Solidaridad por Colombia desde 1979, y abuela del senador Miguel Uribe Turbay.

Contexto: Colombia despide a Nydia Quintero, ex primera dama y abuela de Miguel Uribe Turbay: el féretro estará en cámara ardiente
Misa de exequias Doña Nydia Quintero Turbay de Balcázar Catedral Primada. Miércoles 2 de julio
Misa de exequias Doña Nydia Quintero Turbay de Balcázar Catedral Primada. Miércoles 2 de julio | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

La edición de este año llegará con novedades, se ampliará a tres días cargados de actividades, una feria, un festival y una carrera, las cuales no solo celebrarán la memoria de Quintero, sino también buscarán conectar con nuevas generaciones, expandiendo así el impacto social que la fundación ha dejado a lo largo de los años.

Bogotá. Junio 30 de 2025. En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se instaló la cámara ardiente de Nidia Quintero Turbay de Balcázar. Familiares, allegados y ciudadanos se congregaron para rendirle homenaje y despedirla en un acto solemne
Bogotá. Junio 30 de 2025. En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se instaló la cámara ardiente de Nydia Quintero Turbay de Balcázar. Familiares, allegados y ciudadanos se congregaron para rendirle homenaje y despedirla en un acto solemne
Bogotá. Junio 30 de 2025. En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se instaló la cámara ardiente de Nidia Quintero Turbay de Balcázar. Familiares, allegados y ciudadanos se congregaron para rendirle homenaje y despedirla en un acto solemne
Bogotá. Junio 30 de 2025. En el Salón Elíptico del Capitolio Nacional se instaló la cámara ardiente de Nydia Quintero Turbay de Balcázar. Familiares, allegados y ciudadanos se congregaron para rendirle homenaje y despedirla en un acto solemne

Doña Nydia Quintero fue una visionaria que mostró el verdadero poder del servicio desinteresado para construir una Colombia más justa y solidaria. Su impulso inicial permitió que hoy, a través de la fundación que lleva su nombre, más de 6.000 colombianos recibiera cada año apoyo en educación, nutrición, generación de ingresos y acompañamiento psicosocial, dando esperanza y nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan.

Sobre la programación del evento, el sábado 16 de agosto, el Festival de la Solidaridad cobrará vida en el Estadio El Campín, con una gran celebración desde el mediodía hasta la noche que combinará música, cultura y unión social donde reconocidos artistas como Pipe Bueno, Martina la Peligrosa, La 33 y muchos más compartirán escenario en un evento con entrada gratuita.

Lo más leído

1. Trino de Gustavo Petro desató tormenta política por hablar de “reelección”. También dijo: “Espectros de la muerte”
2. Miguel Uribe Turbay | Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central
3. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso
Contexto: María Carolina Hoyos escribe en SEMANA un conmovedor texto de despedida a su abuela Nydia Quintero. Sus 7 lecciones de vida y sus recuerdos con Miguel Uribe

La solidaridad también se vivirá activamente el domingo 17 con la Carrera de la Solidaridad, en la que corredores de todas las edades y niveles se reunirán nuevamente en El Campín para dar pasos firmes hacia un futuro mejor. Con distancias que van desde los 3K familiares hasta el competitivo 10K, cada inscripción aportará directamente a proyectos que garantizan alimentación, educación y apoyo emocional para la niñez colombiana.

Así, la Caminata de la Solidaridad 2025 no solo invita a caminar, celebrar y competir, sino a honrar la memoria de Doña Nydia Quintero Turbay, una mujer cuyo legado vive en cada sonrisa transformada, en cada vida tocada y en cada paso dado colectivamente por un Colombia que avanza con esperanza.

Contexto: María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, recibió conmovedor regalo tras muerte de Nydia Quintero: “Mi persona favorita”

La Caminata de la Solidaridad en Colombia tuvo su origen en la década de 1970 como una expresión concreta del compromiso social y humanitario. Fue la Fundación Solidaridad por Colombia, fundada en 1975 por Doña Nydia Quintero de Balcázar, la organización que promovió esta jornada emblemática, impulsada inicialmente como un gesto solidario para ayudar a los sectores más vulnerables del país.

Contexto: ¡Agéndese! Así se vivirá la nueva edición de la Caminata por la Solidaridad en Bogotá

La iniciativa surgió cuando se organizó una caravana por las calles de Bogotá, la entonces llamada “Caminata por la Solidaridad”. Esta primera edición tenía un objetivo muy concreto: recolectar equipos para brindar apoyo a institutos que atendían a personas con discapacidad. Desde entonces, la Caminata se convirtió en un evento anual, uno de los más importantes de Latinoamérica en su tipo.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical

2. Luis Díaz no era el único plan del Bayern Múnich: el guajiro le ganó el fichaje a esta superestrella mundial

3. ELN bloquea a Arauca: atravesó camiones en la vía Cuna de la Libertad previo a fiestas patronales de Tame: antiexplosivos del Ejército está en la zona

4. Atentan contra el representante a la Cámara Julio César Triana en La Plata, Huila; el congresista salió ileso

5. ¿Adrián Ramos regresa al fútbol profesional? Este es el equipo donde jugaría

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nydia Quintero de BalcázarMiguel UribeMiguel Uribe Turbay

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.