Candace Owens afirma que la esposa de Emmanuel Macron es realmente un hombre y desata controversia mundial. ¿Por qué lo asegura?

La comentarista dio más detalles. Según el diario The Daily Mail, “afirmó, además, que no dio a luz a ninguno de sus tres hijos y que su primer marido, un banquero jubilado de 69 años que, según se dice, murió recluido en 2020, nunca existió”.

Pero el diario inglés asegura que se trata de una conspiración “completamente falsa hecha por la revista de extrema derecha Faits et Documents (Hechos y Documentos), después de que Macron, de 46 años, fuera elegido”.

Tuvieron una química inmediata. Él, un alumno bastante aplicado, mostró no solo una personalidad arrolladora, sino una gran cultura, por lo que podían hablar de temas muy profundos. Inevitablemente, se convirtió en su estudiante favorito y, según cuentan sus compañeros, solían sentarse por horas a reescribir las obras que iban a montar.

La periodista Sylvie Bommel decidió arriesgarse a escarbar en el pasado de la pareja presidencial. Viajó a Amiens, estuvo en los lugares que frecuentaron y entrevistó a quienes presenciaron el romance. En muchos otros casos, la historia de amor entre una profesora y un alumno termina en los estrados judiciales, en la sección de curiosidades de los noticieros o ahogada por la presión social. Sin embargo, Emmanuel y Brigitte no solo terminaron juntos, sino que hoy constituyen la pareja más poderosa de Francia : el presidente y la primera dama.

Amor genuino

Por eso la periodista Sylvie Bommel decidió arriesgarse a escarbar en el pasado de la pareja presidencial. Aunque no habló con ellos, viajó a Amiens, estuvo en los lugares que frecuentaron, se reunió con gente que los conoció y entrevistó a quienes presenciaron el romance.

Y es que la relación entre ambos es tan inusual que siempre ha generado dudas. Muchos en Francia, de hecho, aún no creen que un hombre joven, apuesto y con talento de sobra se haya casado por amor con alguien que lo dobla en edad, cuando podría haber tenido a cualquier mujer despampanante a sus pies.

Por eso cuando a Macron lo nombraron ministro de Economía en 2014 y su nombre comenzó a sonar con fuerza en el panorama nacional, sus enemigos políticos pusieron a rodar el chisme de que él en realidad era gay , y que su matrimonio era una tapadera. El rumor se propagó rápido, pues los franceses no consideraban normal la diferencia de edad ni el hecho de que la pareja no tuviera hijos.

Cuando supieron del romance, los padres de Macron se lo llevaron a París, pero eso no detuvo a la pareja, que siguió viéndose clandestinamente.

Otros llegaron a decir que él en realidad era asexual, es decir, alguien que no siente necesidad de tener relaciones sexuales y que no cree que eso tenga importancia en la vida ni en las relaciones amorosas.

Una madame Bovary

Brigitte no estaba deprimida ni era desdichada para ese momento, pero Macron le removió el piso. Quienes la conocieron en su primera etapa de casada la recuerdan como integrante de la pequeña burguesía de Amiens, pues su papá tenía una cadena de tiendas que producía chocolates y dulces en el norte de Francia. Su esposo, el banquero André-Louis Auzière, era una figura prominente en la ciudad.

Su matrimonio no era infeliz, pero sí aburrido. Muchos describen a Auzière como un hombre bonachón, confiable, inteligente y muy callado. En las reuniones sociales, ella brillaba con luz propia, mientras él simplemente callaba y la dejaba ser.

Por eso no era de extrañar que la personalidad de Macron y su determinación la atrajeran tanto y la llevaran a echar por la borda 20 años de vida conyugal.

Por supuesto, no fue para nada fácil. Cuando comenzaron a llegar las cartas anónimas a la rectoría del colegio y a su propia casa para denunciar la relación, las cosas se pusieron bastante feas. Sus amigos más cercanos le dieron la espalda y la convirtieron en una paria social, en medio de la ira de sus padres y de sus suegros. Su esposo, dolido, decidió alejarse, aunque no le pidió el divorcio.

Sin embargo, decidieron no hacerlo; solo la enfrentaron verbalmente y se llevaron a Emmanuel a París para alejarlo de ella. Pero no les funcionó. La pareja siguió en contacto y el joven Macron incluso le prometió a Brigitte que, pasara lo que pasara, se casaría con ella.

De amante a primera dama

Esa dinámica continuó durante muchos años, pues solo se divorciaron en 2006. Desde entonces, el hombre está prácticamente desaparecido de la vida pública. Bommel intentó buscarlo para escuchar su versión de la historia, pero no lo encontró. Y a pesar de que es un banquero conocido en su zona, ni siquiera aparece información abundante al hacer una búsqueda de él por internet.

Con el tiempo empezó a escalar posiciones y en 2014 llegó a ministro de Economía. Allí no solo fue el miembro mejor valorado del gabinete de François Hollande, sino que se forjó una fama de hombre de centro. Con esa bandera ganó la Presidencia en 2017, por encima de los republicanos, los socialistas y la extrema derecha.

Brigitte, ahora conocida como la señora Macron, no simplemente pasó de amante a esposa y luego a primera dama por casualidad. En realidad desempeñó un papel determinante en el crecimiento político de su marido. Para algunos, ha seguido siendo una especie de profesora y de maestra que lo guía, lo aconseja y está siempre en la primera línea de sus asesores.

Eso no ha dañado la relación con sus tres retoños, a los que Macron se refiere como “mis hijos” y de quienes es bastante cercano. Especialmente de Tiphanie y Laurence, su antigua compañera de colegio, quienes incluso le hicieron campaña por la Presidencia activamente.

Brigitte sigue sufriendo comentarios malintencionados, ahora en redes sociales y en las cartas que llegan al Palacio del Elíseo, en las que incluso la acusan de corromper niños. La acusación de ser un hombre por parte de Owens seguramente no la tomó tampoco por sorpresa.

Pero ella no se arrepiente ni un segundo de lo que hizo. Como dijo en una entrevista en 2017, “si no hubiera tomado esa decisión, la vida me hubiera pasado por delante”.