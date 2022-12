¿Cangrejeando? Sara Uribe estaría recuperando el tiempo perdido con uno de sus exnovios

Dicen que las historias no tienen un inicio ni un final. Todo lo contrario, tienen etapas y a veces algunas llegan más rápido que tarde para complementar lo que alguna vez se construyó y por cuestiones de la vida se pausó. Es lo que le estaría sucediendo a la presentadora Sara Uribe, quien fue captada en Cartagena con uno de sus exnovios en un plan mucho más que amistoso.

Uribe se encontraba en La Heroica para hacer parte de una gala de premiación de influencers que también contó con la participación de uno de los cantantes de vallenato más relevantes del país. Los dos paisas cumplieron con sus funciones en dicho evento y era inevitable que se vieran en los pasillos del backstage, donde se saludaron y compartieron varias frases, siempre manteniendo una faceta muy amistosa.

Después de la gala, todos los invitados pudieron disfrutar de diferentes formas. Muchos aprovecharon y se quedaron en Cartagena para recorrer la ‘ciudad amurallada’ y otros simplemente se decantaron por la idea de aprovechar algunas horas en el mar, como es el caso de estos dos exnovios, quienes terminaron juntos en un yate de lujo en compañía de otras luminarias nacionales.

Fue la DJ Marcela Reyes quien logró capturar el momento en que Sara Uribe y su ex Daniel Calderón estaban muy cómodos el uno junto al otro, conversando, riendo y rememorando momentos lindos que tuvieron cuando fueron pareja durante cuatro años, hace ya bastante tiempo cuando incluso Sara no había entrado a la casa estudio del reality Protagonistas de novela, donde se volvió aún más famosa.

Cabe recordar que Uribe ingresó al ‘show’ del canal RCN y una vez allí tuvo que romper con el vallenatero, pues se involucró sentimentalmente con uno de los participantes, Johan Álvarez, quienes se coronaron ganadores de esa edición del programa; sin embargo, esa relación tampoco funcionó, pues al salir a retomar sus vidas la distancia los separó y aunque lo intentaron ya nada era igual, además que Sara ya estaba volviendo a tener amores con el vallenatero.

Foto: Instagram @marcelareyespv. - Foto: Foto: Instagram @marcelareyespv.

Esta vez, Sara y Daniel volvieron a mostrar la química que siempre han tenido. Sin embargo, hasta el momento dicho encuentro solo ha quedado en una velada muy amistosa, pues la misma presentadora ha dicho que una vida en pareja con el cantante ya no es viable, como le confesó a un medio de comunicación hace años. “Fue una relación un poco difícil para los dos porque fue de lejos, pero nada, se vivió chévere, se aprendió mucho. Siempre nos deseamos lo mejor”, declaró.

Por lo pronto, Sara está soltera y disfrutando de su gran vida social, donde no faltan los pretendientes, como el hombre con el que fue captada hace poco en un bar de Bogotá, donde se mostraron muy cariñosos al punto de haber besos y caricias entre ellos de una forma muy recatada, pero pasional. Dicho video le dio la vuelta a todo Colombia a través de las redes sociales, lo que hizo que la presentadora se tuviera que pronunciar al respecto.

“Si me preguntan, yo digo que era un besito muy rico. Tan envidiosos ustedes, hace rato no besábamos. Además, lindo pa’ linda, ya qué”, declaró en sus historias. Sin embargo, la historia no terminó bien, pues dado el boom mediático que tuvo el encuentro amoroso, dicho personaje salió “disparado” para no quedar en el spot de los medios de comunicación colombianos.

“Uno le da un besito, y ya ustedes lo boletean, y se espantan. ¿Entonces? No me dejan ni tener intimidad. Si ustedes me dejaran besarlo, al otro día conocerlo y no lo espantan de la manera en que lo hicieron, pues hasta uno se atreve a besarse al que le gusta. Pero ya después de esa boleteada que me pegaron con ese muchacho, ya que voy a volver a buscarlo. Ya me da pena”, declaró en su perfil oficial de Instagram al responderle a uno de sus seguidores.