Carla Giraldo se sacó espinita tras ‘impacto’ que sufrió Beba en ‘La casa de los famosos 3′; le sacó tema del pasado

La presentadora no se contuvo y soltó un comentario ácido tras lo captado por las cámaras.

12 de febrero de 2026, 12:43 p. m.
Carla Giraldo y Beba vivieron particular momento. Foto: Canal RCN - Instagram @carlagiraldo / Montaje SEMANA

La nueva temporada de La casa de los famosos debutó con fuerza durante las primeras semanas, mostrando un poco de lo que sucede dentro del juego. Con el pasar de las noches, cada participante tuvo la oportunidad de reflejar su personalidad, su estilo y sus estrategias, construyendo un fandom fuerte.

Desde los primeros minutos al aire, la dinámica de convivencia comenzó a generar opiniones encontradas entre los televidentes, atentos a los gestos, comentarios y comportamientos iniciales de algunos de los concursantes.

Poco a poco las cartas se fueron mostrando al público, el cual suele estar pendiente de la transmisión 24/7, que permite detallar lo que sucede en las actividades, dinámicas grupales e interacciones.

Sin embargo, uno de los momentos que dio bastante de qué hablar fue la eliminación de Sara Uribe y Marilyn Patiño, quienes no lograron salvarse de la ronda doble del pasado 8 de febrero. Su salida impactó a miles de personas, quienes consideraban que les faltaba mucho más dentro del juego.

No obstante, en ese instante se logró ver una situación particular que ocurrió en medio del festejo, donde Maiker le dio un codazo en la cara a Beba, dejándola muy “afectada”. La exparticipante del Desafío se quejó y aseguró estar mareada, por lo que fue llevada al sofá.

Sus compañeros se preocuparon por lo ocurrido, viéndola muy impactada por este golpe. Ella dijo que creyó que “se iba a morir”, precisamente por las sensaciones que le quedaron y que requirieron, aparentemente, de atención médica.

'La casa de los famosos Colombia 3'. Foto: Canal RCN - 'La casa de los famosos Colombia 3'.

Al regresar a su habitación, la colombiana mencionó que quedó muy dolida por este golpe, preocupándose por las consecuencias a futuro. Sus compañeros trataron de calmarla, exponiéndole que solo había sido algo leve.

En medio de la transmisión del capítulo, Carla Giraldo no evitó reaccionar a lo sucedido, bromeando y tirando una pulla muy sutil. La presentadora se burló de la situación, afirmando que menos mal la mano de Beba estaba bien, teniendo en cuenta la tendinitis que sufría.

La también actriz se agarró la muñeca, haciendo la mímica por lo expresado en el pasado por la participante, demostrando el humor pesado que solía imprimirle a las transmisiones. Esto solo reafirmó el toque que le da la artista al programa, siendo respaldada por Roberto Velásquez.

