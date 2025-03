Carolina Soto, de ‘Día a Día’, fue víctima de padre falso en vía de Bogotá; fue engañada junto a su familia

“Estamos en shock porque imagínense que pusimos lo del padre y me han escrito muchísimo, incluso me han mandado noticias diciendo que ese padre es falso”, empezó diciendo la presentadora.

Algunos de sus seguidores la alertaron con mensajes como: “Carolina, tengan cuidado, ese señor no es un cura, ya lo han denunciado varias veces, no pertenece a ninguna comunidad. Ya estuvo por aquí en usme, en la 80, en Chapinero”; “Él no es padre de verdad, Caro, siempre se hace en a vía Cota - Suba, lo han sacado más de una vez la policía porque es un fraude solo para pedir dinero”; “Caro, ese señor es un engaño. No es sacerdote. ya lo he visto en varias zonas de la ciudad, y ya lo han denunciado en redes varias veces”, y “Él es un padre falso, no se dejen engañar: eso ya salió en redes”.