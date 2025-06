Catalina Sandino se une a Keanu Reeves en el universo de ‘John Wick’; esta es la película en la que actuará la colombiana

View this post on Instagram

La razón por la que Keanu Reeves no hace parte de ‘The Continental’, y más detalles de la nueva serie del universo de ‘John Wick’

Contexto: La razón por la que Keanu Reeves no hace parte de ‘The Continental’, y más detalles de la nueva serie del universo de ‘John Wick’

Con la incorporación de Sandino, “Ballerina” no solo amplía el universo de John Wick, sino también destaca el talento colombiano en el cine internacional. La película promete ser una adición emocionante a la franquicia , combinando acción intensa con una narrativa profunda y personajes complejos.

En televisión Catalina Sandino ha tenido roles destacados en series como Falling Skies, The Bridge, American Gothic, The Affair y From. Su versatilidad y compromiso actoral la han consolidado como una de las figuras más relevantes del cine latinoamericano en Hollywood.