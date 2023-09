La razón por la que Keanu Reeves no hace parte de ‘The Continental’, y más detalles de la nueva serie del universo de ‘John Wick’

Hace algunos días se estrenó la nueva serie de Prime Video, The Continental: From the World of John Wick, que como bien lo dice su nombre, expande el universo de las películas del famoso asesino a sueldo interpretado por Keanu Reeves.

La saga ha sido aplaudida por la crítica y amada por los espectadores, ya que no es más de lo mismo, es decir, los típicos films de asesinos. En John Wick existen las reglas en el mundo criminal y quienes trabajan allí tienen que entender que hay escalafones, castigos y líderes (Mesa Alta).

Justamente, allí entra en acción The Continental, ese famoso hotel donde los asesinos pueden pasar noches tranquilas porque es una especie de territorio de paz. Allí pueden convivir toda clase de enemigos porque está prohibido solucionar los problemas en sus instalaciones (aunque en ocasiones no sucede).

Este hotel tiene varias sedes, pero hay una en especial que los fanáticos de John Wick conocen: aquella que está ubicada en Nueva York, Estados Unidos. Su dueño es Winston Scott, un gran amigo de Wick y quien sabe muy bien cómo hacer que los huéspedes cumplan con las normas del alojamiento.

Precisamente, él se convierte en el protagonista de The Continental, que lleva a los televidentes a los años 70. La historia se ubica allí, donde un joven Winston, que se encuentra en Londres, es obligado a ir a Nueva York.

Colin Woodell como Winston Scott en 'The Continental'. | Foto: Katalin Vermes/Starz Entertainment

Sin duda, Scott, interpretado por Colin Woodell, no tiene ganas de volver a Estados Unidos, pero se ve obligado por Cormac (Mel Gibson), quien en ese momento es el administrador del hotel. ¿La razón? El hermano de Winston ha robado un objeto preciado y Cormac lo quiere de regreso a como dé lugar.

A partir de ese momento comienza la trama cargada de acción y de suspenso de The Continental, donde los espectadores por fin sabrán cómo el joven Scott logró convertirse en el nuevo “gerente” del famoso hospedaje.

SEMANA pudo hablar unos minutos con Basil Iwanyk y Erica Lee, productores ejecutivos de la serie, quienes se refirieron a la producción, pero también, a otro gran detalle que han preguntado muchos seguidores de la saga de películas, ¿por qué Keanu no hace parte, ni delante, ni detrás de cámaras?

Fanáticos de todo el mundo se preguntan por Keanu y su ausencia en esta serie, ¿qué pasó?

Basil: ¿Por qué Keanu no aparece como actor en The Continental? La respuesta parece ser sencilla: estamos hablando de los años setenta, así que John tendría unos siete años. Y bueno, no creíamos muy conveniente que un niño fuera parte de este mundo criminal.

Ahora bien, ¿por qué no detrás de cámaras? Estábamos filmando la cuarta parte de John Wick cuando también comenzamos a grabar este proyecto, así que implicaba un gran esfuerzo para Keanu. Él desde siempre fue muy sincero y nos dijo que estaba fuera de esto. Keanu es una persona bastante sincera y cuando sabe que no puede, lo dice de frente. Ahora está de gira con su banda. Creo que incluso no ha visto los capítulos finales.

Keanu Reeves es una parte vital de las películas de 'John Wick'. | Foto: CBS via Getty Images

The Continental no tiene a Reeves, pero sí cuenta con un grande de la actuación, Mel Gibson. ¿Cómo fue trabajar con él?

Basil: Yo siento que nadie hubiera podido ser mejor para el papel. Creo que todos hemos escuchado o leído, seamos parte de la industria o no, que Mel es un actor bastante loco, y precisamente, esa era la locura que queríamos para el personaje. En el buen sentido de la palabra, él es un sujeto maniaco, así que este tipo de personajes no le pueden quedar grande. Justamente por eso es un genio hablando de la actuación, de la dirección y demás.

Erica: Desde el principio supimos que queríamos una estrella en este personaje, ya que Colin es un actor relativamente nuevo dentro de la industria. Buscábamos generar un contraste entre el uno y el otro, que los espectadores tuvieran una actuación fresca, pero al mismo tiempo, un artista de renombre, que ya conocen a la perfección.

Mel Gibson como Cormac en 'The Continental'. | Foto: Katalin Vermes/Starz Entertainment

Ahora bien, ¿de dónde surge la idea de crear una serie como The Continental?

Erica: Todo nace en medio de las grabaciones de las películas. Hay una de las líneas de Winston en la que dice: “llevo 35 años dirigiendo este hotel”, y de inmediato, supimos que esa era la clave maestra para seguir contando la historia de John Wick. Y es que, claro, siempre hemos visto en la cima a Scott, pero ahora bien, ¿cómo llegó hasta ahí? Y precisamente, eso es lo que queremos contar en la producción.

¿Cómo fue viajar en el tiempo? Es decir, ¿contar una historia en los años setenta?

Basil: Nada sencillo. Cuando tú trabajas en el presente, lo que debes hacer es poner una cámara en el sitio que deseas y grabar lo que quieres. Pero cuando haces una producción del pasado, tienes que pensar muy bien dónde pones esa misma cámara, pues lo que filme tiene que reflejar la época que se quiere mostrar.

Y para rematar, en nuestro caso, no grabamos en Nueva York, como muchos creerían. Lo hicimos en Budapest. Entonces, todo tenía que ser creado desde afuera.

Erica: En Nueva York puedes encontrar varios sitios que fácilmente reflejan los años setenta, pero ese no fue nuestro caso. Nosotros no teníamos esa ventaja. Nosotros solamente teníamos Budapest.

Yen (Nhung Kate) y Frankie (Ben Robson) en 'The Continental'. | Foto: Katalin Vermes

En ese sentido, ¿filmar en Budapest fue su mayor reto o cuál lo fue?

Basil: Ese fue uno de ellos, pero aunque no lo creas, tuvimos algunos más grandes. El primero, hacer una producción que estuviera a la altura del universo de John Wick. Y bueno, todos sabemos lo que implica eso. El segundo tuvo que ver con las escenas de acción. ¿Cómo lográbamos producir momentos fantásticos que los seguidores realmente amaran? Sobre todo, teniendo en cuenta que no teníamos a uno de los mejores actores de acción de todos los tiempos: Keanu.

Entonces, por lo que dicen y hemos visto de la serie, el objetivo es mantener el ADN de la saga de John Wick, ¿cierto?

Basil: En efecto, lo primero que pensamos fue en mantener el espíritu de las películas y que se sintiera en The Continental, sabiendo que era una producción diferente con una historia de otro tipo.

¿Qué es lo primero que viene a sus mentes cuando les digo The Continental?

Erica: Mítico.