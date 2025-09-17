Gente
Catherine Siachoque seguirá los pasos de Miguel Varoni; este es la cirugía a la que se someterá
La famosa actriz se sinceró sobre uno de los próximos cambios físicos que quiere hacerse.
Catherine Siachoque, una de las actrices más famosas y queridas del país, suele robarse la atención en redes sociales, pues gracias a su trabajo en exitosas producciones de cine y televisión, además de su belleza física, ha enamorado a millones de personas que están atentas a cada uno de sus movimientos.
En medio de una reciente entrevista con La Red, programa de entretenimiento, chismes y variedades del Canal Caracol, la artista que le dio vida a Doña Hilda en El Final del Paraíso, habló de los cambios físicos a los que se ha estado enfrentando y cómo espera corregir algunos de ellos por medio de tratamientos y procedimientos estéticos.
“Estoy más vieja, claro que sí, pero yo creo que es también ir asumiendo las cosas, como a mí, que ya me toca templarme la cara, como hizo Miguel (su esposo), que quedó divino. Además, él no tiene pelo que le tape la cara, entonces en cualquier momento, me toca, y me van a ver, ahí sí que de 15 años”, dijo entre risas.
Manifestó que, por recomendaciones de su médico, por ahora no puede hacerse ningún tipo de relleno, pues esto afectaría los resultados del lifting facial para el que se está preparando.
“Lo que me dice mi cirujano es que para hacer una buena cirugía, un buen lifting, no puedo tener rellenos. A veces le digo que me deje poner un poquito, pero me dice que no porque debo cuidar la piel, para cuando estire me quede perfecto”.
Cientos de personas reaccionaron a sus palabras y se tomaron el tiempo de dejarle algunos comentarios resaltando la belleza natural que la ha caracterizado, pero al mismo tiempo, impulsándola a enfrentarse a lo que la haga feliz.
“Divina y muy conservada se ve muy natural“; ”Pero si ella es bella y tiene un cuerpazo. Ya desearían miles estar así“; ”Aceptar los procesos de la vida, es lo más saludable y sensato”; “Mujer bonita, no hace falta hacerlo estás radiante. No lo hagas Catherine, Dios te bendiga grandemente”; “Yo la veo muy linda” y “Hermosa. Admiración total como actriz, como persona y como mujer…. Permitido hacer todo lo que nos haga sentir lindas y bien, bajo control médico. Al final la gente habla de lo que tiene en su corazón con su odio, críticas y comentarios horribles. Tú eres hermosa brillando con luz propia. Un abrazo", escribieron.