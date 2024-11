En ese momento el antropólogo –en esa época director de Parques Nacionales de Colombia–, recordó lo que había escuchado alguna vez en un documental y lo puso en práctica: “Decía que hay que estar muy tranquilo y hacerse ver lo más alto posible. Entonces, subí los brazos y me quedé mirando al felino fijamente a los ojos” . Así pasaron unos minutos. Dice que le parecieron eternos. El peligroso animal agachó la mirada, dio media vuelta y se fue.

“Yo bajaba por un riachuelo. Buscaba unas piedras que me habían llamado la atención el día anterior. Estaba anticipando mi siguiente paso, cuando lo vi en la otra orilla. Era grande, hermoso. Se fue acercando hasta que quedamos uno enfrente del otro, separados solo por cinco metros”.

Aunque la conversación se desarrolla en una cafetería en Bogotá, es imposible escuchar a Carlos Castaño y no sentir que es uno quien está cara a cara con un jaguar , en medio del Parque Nacional Chiribiquete .

En video: Chiribiquete, el tesoro de la Amazonía que los guardaparques no pueden cuidar

Pero este parque tiene otro misterio, más escondido y esquivo que su población de pantherinus: allí viven, por lo menos, cuatro comunidades indígenas que jamás han tenido relación o contacto con el resto de la humanidad . “Sé que están ahí, porque he visto sus huellas sobre las mías. Obviamente nos oyen llegar en los helicópteros y saben dónde estamos”.

A diferencia de los jaguares, Castaño no quiere encontrarse de frente con uno de esos indígenas amazónicos. “Por respeto no quisiera verlos. Siempre he abogado para que se prohíba el turismo en el parque y que nadie los busque. Están en su derecho de mantenerse alejados, si así lo quieren”.