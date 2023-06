Clara Chía quedó expuesta con inesperado gesto tras salir de los juzgados en Barcelona; captada su reacción con la prensa

Clara Chía y Gerard Piqué fueron protagonistas de diversos contenidos en redes sociales y los medios internacionales, debido a un proceso que llevaron a cabo en contra de Jordi Martin, famoso paparazzi español, quien captó las primeras imágenes de la joven junto al exfutbolista. La pareja habría recurrido a estas instancias a raíz de una situación que se presentó semanas atrás con el catalán.

Jordi ha estado al tanto de lo que pasa con la expareja desde sus inicios. - Foto: Tomada de Instagram @jordimartinpaparazzi y @3gerardpique

Según se conoció días atrás, El Mundo mencionó que toda esta demanda del empresario y la relacionista pública se dio a principios de mayo, precisamente cuando Piqué y Chía se acercaron a una comisaría de Barcelona, alegando que el fotógrafo los había seguido e ingresó en un lugar privado para captar el momento con su cámara.

“En la denuncia a la que LOC ha tenido acceso en exclusiva, figura que el futbolista y su pareja han solicitado una orden de alejamiento para el fotógrafo. Piden que este no se pueda acercar a menos de 3.000 metros, ya que aseguran sentirse acosados y perseguidos. Aunque el periodista trabaje únicamente en la vía pública. Como dicta la ley”, reseñó el medio.

Clara Chía y Piqué destaparon su noviazgo en agosto pasado. Desde entonces el acoso de la prensa y de los ‘shakilovers’ en redes sociales ha sido un dolor de cabeza para la pareja. - Foto: getty images

“Contando que el día 4 de mayo al mediodía, este había accedido a una zona privada, en un estacionamiento, para sacarles fotografías. Algo que la defensa de Martín tratará de desmentir, asegurando que este lleva años haciendo su trabajo de forma legal”, agregó el portal.

El 7 de junio de 2023 se dio el cara a cara entre los dos españoles y el famoso fotógrafo, donde se presentarían pruebas y se definiría la situación, teniendo en cuenta los problemas que lidiaron en el pasado. El reportero siempre alegó la falta de respeto por parte de los dos catalanes, quienes lo atacaron y ofendieron con detalles de su vida privada.

Gerard Piqué y Clara Chía llegando a la casa de Joan Piqué y Montserrat Bernabeu - Foto: Europa Press

Tras unas horas en los juzgados de Barcelona, Piqué y Clara Chía salieron de las instalaciones y reflejaron un semblante muy particular, en especial la joven de 24 años. Al enfrentarse con la prensa, los dos europeos prefirieron guardar silencio y dirigirse al auto, donde estaba Marc Piqué, el hermano del exfutbolista.

#VÍDEO | Gerard Piqué y Clara Chía se ven las caras en los juzgados con Jordi Martín, el paparazzi al que han denunciado por acoso https://t.co/2Kgz1TMr7o pic.twitter.com/QdldlHLGdM — CHANCE (@CHANCE_es) June 7, 2023

Europa Press fue el medio encargado de compartir el relato de lo sucedido en este espacio, ya que habría quedado expuesto un inesperado gesto de Clara Chía ante las cámaras, precisamente cuando había terminado el encuentro legal. La novia del exdefensa del F.C Barcelona fue captada por las cámaras, luciendo un atuendo claro con pantalón oscuro, unos tacones blancos y unos lentes, los cuales evitaban que mostraba su mirada.

De acuerdo con las imágenes, la relacionista pública estaría afectada y nerviosa en este lugar, tratando de esquivar las preguntas relacionadas con el proceso y su vida personal. Sin embargo, en uno de los clips se le vio cómo sonreía y se aferraba a Piqué, plasmando una actitud más desafiante y segura que en el pasado.

“Clara Chía sale de los juzgados, sonriente y agarrada de Piqué tras su cara a cara con Jordi Martin”, tituló Europa Press el contenido de la pareja saliendo de los juzgados.

Clara Chía sale de los juzgados sonrientes y agarrada a Piqué tras su cara a cara con Jordi Martín https://t.co/L3E8fOAVdz — CHANCE (@CHANCE_es) June 7, 2023

“La salida ha sido igual. De la mano y con el rostro inmóvil, los dos tortolitos han abandonado los juzgados después de producirse ese cara a cara con el paparazzi que les hizo unas fotografías en una zona privada”, agregó en el texto del portal.

No obstante, si fue evidente la reacción de la española, quien siempre lució una expresión muy particular, sonriendo y conservando la posición de su cabeza, evitando agacharla o girarla. Pese a las interrogantes, la joven no reaccionó distinto y entró al auto que los estaba esperando.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

Estas versiones también fueron comentadas por Las Mamarazzis, Lorena Vásquez y Laura Fa, quienes hablaron en su reciente capítulo del pódcast sobre la llegada de la pareja a dicho lugar para verse con Jordi Martin.

“A Clara Chía se le ha visto muy afectada al llegar”, comentó Vásquez, a lo que su colega afirmó que era completamente normal.

La joven lució un estilo muy juvenil - Foto: Europa Press

En este medio se recordó que pronto se cumplirá un año desde que esta historia inició, llegando a poner a Clara Chía como protagonista de toda clase de noticias.

“No me extraña que esté mal Clara Chía, porque ahora se cumplirá un año que es famosa, que le hemos visto la cara. El domingo se cumple un año del anuncio de Piqué y Shakira de su separación. Para ese momento solo sabíamos tú y yo qué cara tenía, para una chica joven de 23 años, todo este tsunami, con todas las críticas que ha recibido”, agregó Laura Fa.