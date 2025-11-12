¿Competencia desleal? Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras

La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada sigue tomando forma con los aspirantes y las votaciones del público para conocer semana o semana quienes son los que ingresan de manera oficial a este reality.

Las votaciones iniciaron el pasado lunes 20 de octubre y, hasta el momento, ya van tres participantes confirmados: dos hombres y una mujer. El primero en ser confirmado para ingresar a la casa más famosa de Colombia es el controversial influencer Nicolás Arrieta, la segunda en entrar será la cantante y creadora Alexa Torrex, y por último, el ‘exguerrero’ Esteban Bernal, más conocido como Tebi Bernal, fue el otro hombre que se confirmó hace unos días.

Este es el cuarto grupo de aspirantes para 'La casa de los famosos 3'. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @Canalrcn

Para esta semana, un grupo de seis mujeres se enfrenta a la votación del público para conocer quién será la elegida.

Tatana Mejía, Luisa Cortina, Daniela Henao, Laura Jiménez y Cuca Caicedo son las seis aspirantes que luchan por un cupo en este formato de entretenimiento día a día.

Cuca Caicedo explotó al notar presunta irregularidad en las votaciones

En las últimas horas, Cuca Caicedo, una de las aspirantes, publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde mostrándose muy molesta, pues acusó a su compañera Laura Jiménez por presunta “competencia desleal” en la votación.

Se conoce que Jiménez es creadora de contenido para adultos y según lo que expuso Cuca, estas aspirante estaría ofreciendo su contenido de manera gratuita a cambio de recibir votaciones para aumentar su porcentaje y lograr entrar al reality.

“Si hay algo que a mí de verdad me ‘enerve’ la sangre es la competencia desleal y la injusticia. Yo con eso no puedo”, dijo la aspirante inicialmente.

En su explicación, Caicedo mencionó que al terminar el día ella iba liderando las votaciones por mucha diferencia, ya que alcanzaba el 23 % y Jiménez el 5 % solamente.

En sus mismas palabras, Cuca afirmó que curiosamente en la mañana siguiente, en cuanto se despertó, Laura Jiménez había aumentado al 18 %, y luego de tres horas, ya sumaba el 23 % alcanzado, y sobrepasando incluso a la aspirante que iba también en segundo lugar.

Ante esto que ella notó, afirmó: “¿Esto por qué está pasando? O sea, qué vaina tan rara [...] La niña está regalando su contenido gratis a cambio de votos. O sea, está comprando los votos. Eso se llama competencia desleal. Eso se llama ser tramposo", dijo, con evidente molestia y mostrando pantallazos para argumentar lo que estaba mencionando.

Con la voz entrecortada, la presentadora caleña aseguró que no tiene nada en contra de las personas que realizan este tipo de contenido, pero sí dejó ver que no le parece apropiado que lo utilice para ganar ventaja.

Cuca Caicedo publicó prueba de competencia desleal en votaciones de 'La casa de los famosos' por parte de una aspirante. | Foto: instagram: @lacucacaicedo_

“Uno se parte el lomo trasnochándose, haciendo ideas, estrategias limpiamente para poder llegar a un sueño y a un fin, para que vengan y hagan ese tipo de cosas. Eso se llama trampa. Eso no está bien”, concluyó.