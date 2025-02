Confirmado: se cancela el show de Morat en el Festival Viña del Mar por contingencia en Chile; el Gobierno se pronunció

El director del Coordinador Eléctrico, Ernesto Huber, ha afirmado que las autoridades centran sus esfuerzos en recuperar el suministro eléctrico, pero que por el momento no se puede definir la hora de recuperación del servicio. El presidente de Chile, Gabriel Boric, monitorea la situación, según destaca la prensa local.

Por medio de las redes sociales, se dio a conocer que, definitivamente, el apagón en el país no tendrá ninguna excepción por lo que se declaró ‘estado de excepción por catástrofe y ‘toque de queda en la totalidad del territorio, teniendo como resultado de la canción de todos los eventos programados en la agenda del día.

Añadió: “Parte de ese esfuerzo va a incluir también restringir durante la noche la circulación y para ello, vamos a tener toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Evidentemente, esto es algo que no tenía nadie en sus planes entonces entendemos que puede haber muchas situaciones de personas que se le generen complejidades o que no alcancen a regresar a su casa, les recuerdo que hay mecanismos a los que pueden solicitar salvo conducto, que hay comisaría virtual para solicitar que eso pueda realizarse porque no se le quiere generar problemas a nadie, pero es seguridad de todas las personas que se toman estas medidas”.