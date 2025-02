Coreógrafa de Shakira habló en SEMANA y contó detalles exclusivos de la artista, “puede ensayar hasta 6 horas seguidas”

Luego de la cancelación del concierto de Shakira en Medellín, la capital colombiana se prepara para recibir a la barranquillera y a su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira realizará dos conciertos en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el miércoles 26 y el jueves 27 de febrero. De acuerdo con información aportada por Fenalco, ambas fechas podrían dejar unas ganancias de casi 140.000 millones de pesos.

A propósito de su paso por Colombia, SEMANA conversó con Maite Marcos, coreógrafa e íntima amiga de Shakira, sobre la preparación para los shows, las coreografías, el entrenamiento físico de la artista, el grupo de bailarines que la acompañará a lo largo de toda la gira.

Con 'La bicicleta', 'La tortura', 'Copa vacía' y 'Hips Don't Lie', puso a vibrar al público. Cantó clásicos como 'Antología' y al ver a todos cantando con ella dijo: “Si mi papá pudiera ver esto”, en alusión a William Mebarak. “Esto no se me olvida jamás”. | Foto: Kevin Mazur/Getty Images for Liv

SEMANA: ¿Cuánto tiempo tomó el desarrollo de las coreografías de la gira?

Maite Marcos (M. M.): Prácticamente un año. Fue un año en el que se empezaron a reunir todos los deseos de Shakira, todos sus impulsos, todas sus pulsiones y a empezarlas a aterrizar y a darle forma poco a poco. Hemos pasado por varias fases. La primera fase fue lanzar todos los deseos de Shakira, que tiene con su nueva música, con lo que le apetece darles a los fans, cómo construir su narrativa y empezar a darle forma. Al inicio fue un trabajo puramente teórico, de brainstorming, de analizar ideas. Ella es una persona sumamente creativa y empieza lanzando un montón de ideas que luego se analizan en equipo.

Lo más leído

SEMANA: ¿Cómo está compuesto el grupo de bailarines de Shakira?

M. M.: En esta gira ella tenía ganas de ofrecer algo más a sus fans y de hacer algo más grande o mejor a lo que ya había mostrado antes. Por eso incluye a los bailarines, porque en sus anteriores giras nunca había llevado bailarines. Sí que había llevado en una ocasión dos bailarinas, pero nada más que dos y salían en cuatro temas. En cambio, esta vez, ella tenía ganas de sentirse arropada por bailarines, de poder comunicar también su coreografía a través de bailarines y por eso llevamos a diez bailarines.

SEMANA: ¿Cómo está conformado ese grupo de bailarines que la acompañan?

M. M.: Está compuesto por diez bailarines, seis chicas y cuatro chicos que han sido elegidos tras un proceso de selección en el que hemos valorado su personalidad, su técnica, su ductilidad y hemos logrado un equipo muy diverso, muy heterogéneo, pero que a la vez es muy homogéneo. Los bailarines son de distintas nacionalidades, tenemos colombiana, española, americana, jamaiquina, mexicana. Para Shakira era importante la presencia de latinos porque es su cultura, son sus orígenes. La presencia latina está por encima del 50 %.

SEMANA: ¿Qué ritmos se mezclan en las coreografías?

M. M.: Mira, Shakira es una artista muy ecléctica, es una persona muy musical y baraja todo tipo de ritmos latinos. Vamos a vallenato, bachata, salsa, reguetón, pero también danzas urbanas americanas como hip hop y danzas afro. En este sentido, los bailarines han tenido que aprender aquello que no sabían y nos hemos apoyado de un coreógrafo que se llama Chris Grant, que es americano y está a la orden del día en los lenguajes de danzas urbanas americanas. Pero como te digo, es un trabajo en equipo, pero siempre parte de Shakira, porque mira, Shakira en ese sentido es una artista integral, ella siempre tiene que sentir los movimientos, porque si ella no los siente, ella no los va a hacer.

SEMANA: ¿Cómo se preparó directamente Shakira?

M. M.: Ella absorbe todo ese mundo de referencias y lo transforma dentro de su cuerpo y le da forma con un movimiento muy personal. Es una artista que absorbe, pregunta, cuestiona, es muy interesante, se crea un debate. Nosotros le ayudamos a moldear esas ideas y ella lo prueba. Es impresionante porque ella ensaya más que nadie, porque es capaz de ensayar una sola secuencia de movimientos que está compuesta, por ejemplo, de cinco movimientos unas 100, 200, 300 veces y puede pasarse hasta seis horas seguidas.

Barranquilla, febrero 20 de 2025. Concierto de la cantante barranquillera Shakira Mebarak en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla. Fotos: Guillermo González | Foto: Guillo González

SEMANA: ¿Cómo se prepara Shakira y el equipo antes de cada show?

M. M.: Antes de empezar a ensayar el cuerpo tiene que estar en forma, tiene que estar suficientemente fuerte para resistir las horas de ensayo, tiene que estar suficientemente flexible y eso requiere un entrenamiento en fuerza y flexibilidad que los bailarines desempeñan cada mañana antes de empezar y que Shakira antes de empezar a ensayar también desempeña. Nuestras jornadas a veces las hacemos todos juntos o a veces por separado.

Lo primero que hacemos es dedicar un par de minutos a la práctica de yoga para encontrar la respiración, para encontrar la calma, luego unos estiramientos para que las articulaciones estén elongadas y después una sesión de fuerza para poder tener la musculatura resistente. Después sí empiezan los ensayos que son muy largos, pero en los cuales lógicamente hacemos pausas, siempre muy hidratados bebiendo agua.

SEMANA: ¿Cómo se siente luego de trabajar junto a Shakira tantos años y ahora en Las Mujeres Ya No Lloran World Tour?

M. M.: Shakira es una es la líder de todo este equipo y ella nos deja la huella de la excelencia, del perfeccionismo y es así como consigue que el espectáculo sea tan espectacular. Me siento profundamente agradecida porque Shakira me quiera a su lado, me quiera parte de su equipo, porque las cosas que yo he vivido al lado de esta mujer ni en mis mejores sueños las hubiera vivido.