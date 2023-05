Después de escandalizar con ‘La última tentación de Cristo’, Martin Scorsese anuncia segunda película sobre el Hijo de Dios

Tras sorprender en el Festival de Cannes con su nueva cinta, The Killing of the Floower Moon, que desde ya se da como candidata al Óscar, el aplaudido director se fue a Italia, donde tuvo un fin de semana de reuniones relacionadas con el cine y la religión.

Como descendiente de una familia italiana con largo arraigo en Estados Unidos, el cineasta no ha perdido la fe católica, así que esta fue una oportunidad para encontrarse con el papa Francisco, quien lo recibió, junto a su esposa Helen Morris, en audiencia privada.

A Scorsese le conmovió la invitación que les hizo Francisco a los artistas, para mostrar a Jesucristo. Aquí, otro aspecto de su reciente encuentro. - Foto: via REUTERS

El encuentro no solo sirvió para intercambiar saludos, sino que Scorsese dejó contento al pontífice, ante su disposición de seguir una recomendación que expresó en una de sus alocuciones.

De acuerdo con Antonio Spadaro, editor de la publicación jesuita La Civilita Cattolica, a Scorsese le llegó al corazón este llamado que les hizo Francisco a los artistas católicos hace poco: “déjennos ver a Jesús”.

Scorsese anunció su respuesta al respecto, luego de verse con el máximo jerarca del catolicismo, durante una conferencia titulada La estética global y la imaginación católica, en el Vaticano.

“He respondido al llamado del papa a los artistas de la única manera en que sé hacerlo: imaginando y escribiendo el guión de una película sobre Jesús”.

El ganador del Óscar dio a entender que no era un simple proyecto, pues remató: “Y estoy a punto de comenzarla”.

Scorsese en el reciente Festival de Cannes, donde presentó su nueva cinta, 'Killers of the Flower Moon', considerada desde ya como candidata para los premios Óscar. - Foto: Joel C Ryan/Invision/AP

Diarios como The Times, de Londres, quisieron obtener más datos por parte de sus representantes, pero no obtuvieron ninguna otra información.

En todo caso, el anuncio no es cualquier cosa, pues revive uno de los momentos más polémicos en la historia del cine, relacionado justamente con Scorsese.

En 1988, él lanzó su primera cinta sobre el inspirador del cristianismo, La última tentación de Cristo, la cual, como su nombre lo indica, mostraba a Jesús enfrentado las seducciones terrenales.

La escena, quizá más polémica del filme, es un sueño en que Jesús tiene sexo con María Magdalena, la más famosa de sus discípulas.

De inmediato, los católicos de todo el planeta reaccionaron con honda indignación, al punto que fue prohibida en países como Perú, Turquía, México, Argentina y Chile, donde solo se pudo ver hasta 2003. En Singapur y Filipinas seguía prohibida en 2010.

En 'Killers of the Flower Moon', Scorsese volvió a trabajar con Robert De Niro y Leo DiCaprio, dos de sus más famosos socios en el cine. - Foto: Scott Garfitt/Invision/AP

En Estados Unidos hubo protestas en las calles tras la proyección de la cinta, pero los hechos más graves se presentaron en Francia, donde un grupo de integristas quemó un cine en el barrio Saint Michel, donde era proyectada la obra, con un saldo de 14 heridos.

Un atentado similar, en el cinema Gaumonto-Opera, también en la capital francesa, dejó más heridos, en tanto que una persona perdió la vida en un ataque a un cine de la población de Besançon, por citar, solo algunos casos.

Los culpables de estos hechos, miembros de la Alianza General contra el Racismo y para el Respeto de la Identidad Francesa (AGRIF), fueron condenados a penas de cárcel y multas por más de 450 000 francos por daños y perjuicios.

Tres décadas después, la expectativa por el Jesús que mostrará Scorsese seguro será uno de los grandes temas de conversación en el mundo del cine, en el cual, para algunos, la reflexión irá en otra dirección, a juzgar por las declaraciones que dio cuando lanzó Silence, otra cinta de tema religioso.

“Después de años de pensar muchas cosas, de buscar aquí y allá, me siento más que todo como católico. Creo en los dogmas del catolicismo. No soy un doctor en la iglesia. No soy un teólogo que va a cuestionar a la Trinidad. No estoy interesado en las políticas de la institución” finalizó.