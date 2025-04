Destapan cómo RCN le contará a Yina Calderón que Epa Colombia está presa; habrá condiciones para soltar la noticia

No obstante, una de las figuras que más protagonismo ha tenido dentro del programa es Yina Calderón. La influencer colombiana ha sido foco de comentarios y reacciones por parte del público, ya que suele protagonizar situaciones que no pasan desapercibidas en la convivencia.

“Mis hermanas que son tan alborotadas y no han venido, se me hace raro… Me pregunto por mi mejor amigo y por Epa. ¿Será que mi amiga Epa se olvidó de mí? Yo no me he olvidado de ella”, aseguró, en medio de una conversación con sus aliados.