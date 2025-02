Promesa que no pudo cumplir

“Ponte a analizar… yo no me quiero morir de nada. Una persona que viva más de ciento y pico de años, eso ya se vuelve un angelito para mí. Yo no me quiero morir. Te repito, si yo me quisiera morir y supiera para dónde voy, si es para el cielo o el infierno, yo me muriera ahora, pero eso yo no me lo sé… Si me van a cremar, mejor péguenme un tiro primero para asegurarse de que no estoy vivo”, apuntó en el clip.