Destapan qué estaba haciendo Piqué en medio de la gira de Shakira; fotos lo delataron junto a Clara Chía

Shakira y Gerard Piqué han sido protagonistas de todo tipo de noticias por su actual relación, de la cual se ha especulado en gran medida. Las últimas semanas se habló sobre un acuerdo al que intentaron llegar por el cuidado de sus hijos, Milan y Sasha, quienes terminaron viajando con su mamá en el marco de la gira Las mujeres ya no lloran .

View this post on Instagram

Aunque Jordi Martin apuntó que el empresario de Kosmos no cuidó a sus hijos por viajes laborales que tenía que realizar, las Mamarazzis fueron puntuales en que fuentes cercanas habían confirmado que Shakira fue quien no aceptó la propuesta y decidió llevarse a sus hijos al tour. Esto le abrió la agenda a la celebridad, quien no estaría haciendo crecer sus negocios internacionales.