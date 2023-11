Destapan verdad sobre ‘decisión’ de Piqué y Clara Chía; ventilan si se casaron. “Una noticia que va a sacudir el mundo”

Ambos españoles, en medio de su amor, se enfrentaron a todo tipo de situaciones que aparecieron en el camino, las cuales los llevaron a aguantar incómodas preguntas, constantes seguimientos de la prensa y comentarios desagradables de personas que no estaban a favor de su unión. Pese a que ignoraron y pasaron la página, el camino no fue sencillo y los hizo acostumbrarse a una realidad muy controversial que se mantiene en la actualidad.

¿Piqué se casó con Clara Chía?

“Tengo una noticia que va a sacudir el mundo. Me he casado con Clara Chía. Era día cualquiera y Clara Chía estaba ahí con esa sonrisa que me desarma. Algo dentro de mí dijo ‘es ella’, no era un plan, no era con paparazis, era simplemente perfecto. En un pulso de amor y certeza decidimos que no queríamos perder ni un día más”, se escuchó en las imágenes.