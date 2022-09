“Dios mío, me agarró en el baño”: Juanse Quintero vivió fuerte susto por temblor en México

El Siste Sismológico Nacional (SSN) de México informó que este lunes 19 de septiembre un fuerte temblor sacudió el centro del país. Además, indicaron el epicentro se presentó a 63 kilómetros al sur del muncipio de Coalcoman, ubicado en la región de Michoacán.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, la entidad manifestó que el movimiento telúrico se registró exactamente a la 1:05 de la tarde y tuvo una intensidad de 7,4 grados en la escala de Richter, provocando varios daños materiales en algunas edificaciones.

“Es un sismo de 7,4 grados, según el Sistema Sismológico Nacional, cuyo epicentro está en Coalcomán. Vamos a empezar a recoger información. Se activaron todos los protocolos de emergencia”, señaló el gobierno de Michoacán,

Juan Sebastián Quintero, quien desde hace varias semanas se radicó en ese país, compartió a través de las historias de Instagram que fue una de las personas vivió en carne propia el movimiento telúrico.

De acuerdo con el reconocido actor, el temblor se presentó en medio del simulacro que se lleva a cabo todos los años en las principales ciudades de México. Asimismo, puntualizó que lo sintió bastante fuerte, ya que actualmente vive en décimo piso.

“Está temblando fuerte, cabrón. Está muy fuerte y justo había un simulacro nacional. ¡Juepucha! Puta, estoy mareado. Dios mío, me agarró en el baño. Si Johana [Fadul] no me dice, no me doy cuenta. Acaba de salirme que fue de intensidad débil”, indicó el artista colombiano.

Quintero reiteró finalmente en las publicaciones que el susto fue bastante grande y que muchas personas salieron a las calles para protegerse. Igualmente, expresó que se puso muy nervioso.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó la muerte de una persona tras el sismo. La persona habría perdido la vida después de que se le cayó encima una tapia en los alrededores de un centro comercial en la localidad de Manzanillo, en el estado de Colima.

“Me informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina, que una persona falleció por la caída de una tapia de un centro comercial en Manzanillo, Colima”, detalló el mandatario en su cuenta de Twitter.

¿Qué hacer en caso de un temblor?

El Servicio Geológico Colombiano recomienda que en este tipo de casos lo mejor es conservar la calma. “Esto permitirá actuar con mayor seguridad. Lo primero que se debe hacer es buscar protección. Si está en una construcción sismorresistente, ubíquese cerca de las columnas, debajo de un escritorio o en las zonas demarcadas como seguras, siempre lejos de los vidrios o elementos que puedan caer”, precisó.

Se debe seguir este consejo si se está en una construcción informal: “Trate de salir de inmediato y durante la salida, vigile su entorno para identificar los peligros durante la evacuación. Evite el uso de ascensores y no se ubique debajo de los marcos de las puertas, ya que ayudan a disipar la energía del sismo, por lo cual pueden romperse y colapsar”.

Para una persona que se encuentra en silla de ruedas, las recomendaciones indican que debe ubicarse al lado de una columna, cubriéndose la cabeza con los brazos. Al estar en la calle, se sugiere que busque una zona despejada, lejos de postes y cables.

“En el momento de evacuar, los lugares de concentración y puntos de encuentro siguen vigentes, pero la recomendación es guardar, en lo posible, el distanciamiento físico. La persona debe tomar precauciones y no regresar a la edificación por elementos personales”, concluyó Luis Jorge Hernández, experto en salud pública.