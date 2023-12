“Divórciate” La frase que el rey Juan Carlos I le dijo a su hijo, Felipe VI, tras un polémico desplante de Letizia

La familia real española no ha sido ajena a la controversia durante los últimos años, y ahora la reina Letizia se ha encontrado en el ojo del huracán mediático. La reina, de 51 años, es el tema de un nuevo libro llamado Letizia y yo: ¿qué secretos esconde la reina Letizia?, el cual fue escrito por el periodista Jaime Peñafiel, de 91 años y que revela las facetas más ocultas de la monarca y de la corona del país ibérico.

El libro reseña no solo la supuesta infidelidad de Letizia con el abogado y empresario Jaime del Burgo, sino que pone en la mesa muchos de los secretos de la familia real y del matrimonio de Letizia con Felipe VI. El autor pone como ejemplo un episodio en 2013, en el cual fue la primera vez que se habló de divorcio en el seno de la corona española, todo por un injustificado desplante de Letizia, que aún no era coronada como reina.

Letizia renegó de la idea de quedarse unos días más en Palma, alegando que ya había quedado de verse con alguien más en esos días, aunque nunca se supo con quién era con quién supuestamente había acordado. Sin dejar muchas pistas, en medio de la noche, Letizia abandonó el palacio y dejó las vacaciones y a su familia abandonada, no solo a su esposo y a sus suegros, sino incluso a sus hijas. La sugerencia del rey Juan Carlos a su hijo, en medio de una acalorada discusión era una sola. “Divórciate”, le dijo.

“Volveremos a estar juntos”

El libro muestra que en la boda de del Burgo con Telma Ortiz, Letizia tuvo que acercarse para felicitar a la pareja de recién casados, pero le dejó un recado a su amante que no olvidaría. “Cuando los invitados nos felicitaron, llegó el turno de Letizia, que me besó en la mejilla y al oído me dijo ‘Volveremos a estar juntos’”, dice el libro citando al antiguo amante de la reina.