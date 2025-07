Según contó en una de las emisiones del programa de entretenimiento Lo sé todo, de Canal 1, este difícil suceso que lo llenó de nostalgia y dolor ocurrió hace un mes y medio: no tuvo tiempo para programar un reencuentro, que hubiese deseado tener con su primogénita antes de su fallecimiento.

A pesar del gran dolor que le generó esta situación, Cao señaló que no pudo ir a su funeral debido a compromisos laborales y a dificultades que tiene para viajar a Cuba, país al que no ha ido desde hace más de 15 años.

“No podía moverme de acá, estaba ocupado, no podía parar, no pude acompañarla en su final, a su entierro; por lo tanto, hice el duelo desde aquí y lo sigo haciendo. Es algo de lo que todavía no puedo hablar”, agregó, visiblemente conmovido y con su voz entrecortada.