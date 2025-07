¿Quién es Benson Boon?

Nacido en Monroe, Washington, Estados Unidos en 2002, Boone se dio a conocer inicialmente a través de TikTok y luego en el popular concurso American Idol, del que se retiró voluntariamente para seguir un camino musical profesional. En 2021, firmó con el sello de Dan Reynolds, vocalista de Imagine Dragons, y desde entonces su ascenso ha sido meteórico. Canciones como Ghost Town e In the Stars lo posicionaron como una de las voces jóvenes más prometedoras del pop global.

El estadounidense también ha pisado Colombia. Benson Boone ofreció una de sus actuaciones más memorables durante su paso por el Estéreo Picnic, el jueves 27 de marzo de 2025, en el escenario del Parque Simón Bolívar. Con un setlist cuidadosamente seleccionado, el artista abrió con “Sorry I’m Here for Someone Else” y continuó con temas emblemáticos como “Coffee Cake”, “Drunk in My Mind” y “Cry”.