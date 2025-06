El emotivo mensaje que María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, envió al neurocirujano Fernando Hakim: “Ángel”

“En medio de esta tragedia, he podido ver a tu familia por redes, y me ha conmovido profundamente. Irradian luz, amor y una sincera admiración por ti. Se nota que has sembrado en ellos lo mismo que cultivas en tus pacientes: cuidado, generosidad y fe. Me recordó mucho a lo que sentimos en nuestra familia por los nuestros. Y ni hablar de la “Diosidencia” hermosa de nuestro santo San Chárbel. ¡Cuánta luz en medio de esta oscuridad!“, sostuvo.