- Foto: (Photo by Fotos International/Getty Images).

El ex Menudo Roy Roselló confiesa que el exrepresentante de la banda José Menéndez lo violó

- Foto: (Photo by Fotos International/Getty Images).

El revuelo sobre los horrores que habrían sucedido tras bambalinas del éxito que tuvo grupo juvenil Menudo en los años 80 está en su punto más álgido, a solo días del estreno de la docuserie de HBO Menendez + Menudo: Boys Betrayed, en cuyos tres capítulos se van a presentar avances investigativos sobre los supuestos abusos sexuales cometidos por el desaparecido José Menéndez, exrepresentante de la agrupación y ejecutivo de la industria musical latina.

En uno de los avances de esta producción presentados en un segmento del programa Today, se emitió una de las declaraciones más serias que se podrán ver a partir del 2 de mayo, hechas por el exintegrante de Menudo Roy Roselló, quien asegura que fue violado por Menéndez cuando tenía 14 años y hacía parte de este quinteto masculino, que se convirtió en todo un fenómeno latinoamericano y del que salieron grandes estrellas de la música como Roby Draco Rosa y Ricky Martin.

Antes que One Direction y los Backstreet Boys, Menudo se robaba corazones de mujeres en todo Latinoamérica. - Foto: Fucsia.co

“Yo sé lo que me hizo en su casa”, se escucha decir por parte de Roselló en el avance, soportando parte de la investigación realizada por los periodistas Robert Rand y Nery Ynclan, en la que se basa el docuserie, y donde le dan todo el peso dramático al exmenudo, que podría ser el inicio de una nueva apelación por parte de los hermanos Menéndez, hijos del ejecutivo musical que están presos en Estados Unidos por el asesinato de su padre y su madre Mary Louise, una exreina de belleza conocida como Kitty.

La historia de los hermanos Menéndez, Lyle y Erik, es legendaria en el derrotero de casos judiciales de famosos, pues en 1989 los dos jóvenes entraron al estudio donde se encontraban sus progenitores en su mansión de Beverly Hills y con ayuda de escopetas le propinaron varios disparos fatales a sus padres, con la justificación de que ellos, los dos chicos, habían sufrido de infinitos actos de abuso sexual por parte de Menéndez, todo en conocimiento de Kitty.

Roy Rossello del grupo Menudo en 1985 en New York City, New York. (Photo by Michael Ochs archives/Getty Images) - Foto: Getty Images

Durante años los hermanos alegaron que los abusos sexuales eran tan aberrantes que no tuvieron más opción que terminar con la vida de su abusador, sin embargo, todas las pruebas entregadas a los jueces fueron desestimadas y en 1996 fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de sus padres, asunto que se ha apelado en varias ocasiones sin ningún fruto de libertad para los condenados.

Ahora, con las declaraciones de Roselló, el apellido Menéndez vuelve a copar todos los titulares del mundo, pues en esta docuserie reaparecerán varias acusaciones contra el exrepresentante y se contarán asuntos inéditos de lo que sucedía en la intimidad tanto del grupo Menudo, como de la casa del empresario, donde Roy lamentablemente fue protagonista.

“Ese es el hombre que me violó… Ese es el pedófilo”, se ve en el fragmento del documental, donde Roselló contaría lo sucedido en el domicilio de Menéndez en Nueva Jersey, lugar donde habría ocurrido el presunto abuso sexual. “Es hora de que el mundo conozca la verdad”, añade el cantante de 51 años, quien participó en la producción con el fin de revelar todo a la luz y cerrar ese capítulo doloroso de su vida de forma definitiva.

Menendez + Menudo: Boys Betrayed. Foto: Youtube Peacock. - Foto: Foto: Youtube Peacock.

El hecho de que el documental sirva de cierta forma para reabrir el expediente de los hermanos Menéndez es algo que está en boca de todos, al punto que el hermano de Kitty Menéndez, Milton Andersen, se pronunció y fue tajante en declarar que sus sobrinos deberían seguir en la cárcel por el delito que cometieron 25 años atrás.

“No merecen caminar en la faz de esta Tierra luego de haber matado a mi hermana y a mi cuñado”, declaró el longevo de 88 años según reseña The New York Times, dejando claro que Andersen está convencido que Menéndez no habría cometido ninguna vejación sexual contra ningún joven.