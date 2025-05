El exorbitante precio del vestido que Karina García usó al salir de ‘La casa de los famosos’

“Yo me voy para Unicentro y me compro mi vestido de 180 mil pesos”, dijo en medio de risas.

Reacciones en redes sociales al valor del vestido de Karina García

“Ella no fue por el dinero, sino por el sueño de ser presentadora”; “La diferencia de La Jesuu con otras mujeres de la casa, es que ella no siente envidia, y, por el contrario, se muestra emocionada de poner ver los looks que escoge”; “Jajajaja yo también soy como La Jesuu, me voy para el centro y me compro un vestido de 150 mil”; “O sea, con los 400 millones que le daban al ganador, a Karina le alcanzaba para comprar 10 vestidos, 5 pares de zapatos y se le acabó la platica” y “A pesar de que Kari usa ropa costosa, nunca presume, es bien sencilla”, escribieron.