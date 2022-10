‘El man es Germán’: ¿cómo lucen en la actualidad algunos actores del elenco?

La serie de televisión colombiana (Canal RCN) ‘El man es Germán’, cuenta la historia de Germán Quintero (Santiago Alarcón), un rockero con alma de niño y buenos sentimientos que diariamente vive divertidas situaciones, logró ganarse el corazón de los miles de colombianos que no se perdían sus historias.

Frito (Santiago Reyes), Maicol Giovani (Rafael Zea), Bultoesal (Javier Peraza), Patty ‘fastidio’ (Aida Bossa), Jasbleidy (Heidy Bermúdez) y Calixto (Santiago Rodríguez) son algunos de los personajes más recordados por los televidentes.

Ya han pasado 12 años desde la emisión de su primer capítulo, en diciembre de 2010. Sin duda los actores que hicieron parte de su elenco han cambiado, por eso así lucen en la actualidad algunos de ellos.

Santiago Alarcón como Germán Quintero

Santiago Reyes interpretó a Frito

Rafael Zea le dio vida a Maicol Giovani

Javier Peraza como Bultoesal

Aida Bossa interpretó a Paty ‘Fastidio’

Heidy Bermúdez fue Jasbleidy

Santiago Rodríguez le dio vida a Calixto

Santiago Alarcón compartió una extensa grabación en sus redes sociales y reveló que desde hace cuatro años está siendo acosado por un joven, el cual dice ser su hijo. Asimismo, indicó que teme por su vida y la de su familia.

“Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, señaló inicialmente.

El artista antioqueño puntualizó en la pieza audiovisual que en un principio les restó importancia a los mensajes que le enviaba el joven debido a que su discurso carecía de sentido. Sin embargo, afirmó que este empezó a escribirles a sus amigos más cercanos y señaló que le puso una tutela para extorsionarlo. Asimismo, manifestó que lo denunció en los diferentes medios de comunicación.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, añadió.

Además, el pasado 3 de septiembre llegó de Canadá y fue a buscarlo al teatro donde se estaba presentando.

“Muchos [medios] me llamaron y me dijeron que luego de hablar con él, realmente, no había nada. Este muchacho me enviaba mensajes por todas partes y yo bloqueaba sus cuentas. Me dijo hace poco que vivía en Canadá y que venía a verme porque viajaba a Colombia”, agregó. Posteriormente el asunto fue creciendo cuando se especuló con que la cantante colombiana Shakira era la madre de esa persona que decía ser el hijo de Santiago Alarcón.

Tras esta denuncia, el supuesto hijo del actor colombiano no se quedó quieto y habló en el programa Lo sé todo (Canal Uno). Además, desmintió la versión que publicó el artista.

El joven, de igual manera, aprovechó el diálogo en el espacio televisivo para insistir que sus padres biológicos son la cantante barranquillera y el protagonista de Garzón, a quién acusó de amenazarlo de muerte. “Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, manifestó inicialmente.

Ante estas declaraciones, el espacio televisivo le contestó al artista y afirmó que aún no hay constancias de que dicho hombre tenga un problema mental. Asimismo, indicó que fue él quien expuso su supuesta condición.

“Este personaje tocó puertas durante mucho tiempo, y nadie le prestaba atención, hasta que usted mismo le prestó atención y lo hizo un personaje para que nosotros pudiéramos entrevistarlo”, explicó Ariel Osorio, principal presentador de Lo sé todo.