El nuevo procedimiento estético al que se sometió la ‘Barbie colombiana’

Tatiana Murillo es conocida en el mundo de las redes sociales y la farándula nacional como la ‘Barbie colombiana’. La mujer se ha sometido a varias cirugías y procedimientos estéticos con el objetivo de lograr verse como una de las muñecas más comparadas en el mercado a nivel internacional, la Barbie.

Por medio de su cuenta personal e Instagram, la modelo les mostró a sus seguidores el nuevo retoque estéticos que se hizo en su rostro, lo que sorprendió a algunos de sus fanáticos es que esta es la séptima ocasión que se hace el mismo procedimiento.

La mujer le contó a sus seguidores que dicho proceso estético fue el regalo que ella misma se dio de Día de la Mujer y mencionó lo doloroso que es y contó como iba su recuperación.

“No me veo tan terrible como me siento. Este es el séptimo levantamiento de cejas, pero este fue un levantamiento completo, me lo quería hacer hace tiempo y me dio por hacérmelo hormonal”, relató la modelo paisa.

Tatiana Murillo, la Barbie colombiana y sus operaciones. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram @tatianamurillooficial

Tatiana también aprovechó para brindarle un consejo a las personas que también se quieren hacer un levantamiento de cejas. “No lo hagan si están hormonales. Media inflamación se debe a la cirugía y la otra porque he llorado todo el día”.

Para finalizar, la modelo hizo una última reflexión acerca de este procedimiento estético. “Esto duele como nunca, parezco el emoji del ovni. Me siento terrible”.

Este fue el lujoso regalo que recibió la ‘Barbie colombiana’ de un millonario pretendiente

Días atrás por medio de su cuenta personal en Facebook, la modelo paisa le contó a sus seguidores cuál fue el último regalo que le dio un millonario pretendiente con el fin de conquistarla.

Cabe mencionar que un mes atrás, Tatiana contó en sus historias de Instagram la medida que tuvo que tomar para evitar que su hija, Sofía, cayera en las drogas, debido a que tenía las llamadas ‘malas amistades’. La mujer, para evitar que la menor cayera en dicha adicción, tuvo que sacarla del colegio donde estaba estudiando.

Su admirador en medio de la difícil situación que estaba viviendo, la modelo, quiso darle un regalo para qué descansará y se despejará de los momentos complejos por los que tuvo que atravesar. “Sabía que estaba deprimida y nada mejor que un retiro espiritual a lo millonario, en uno de los lugares más hermosos de Antioquia. Eso no es lo mejor, lo mejor es que la invitación es para mí sola, para pensar unos días en soledad y en un hotel de lujo en Guatapé”, contó.

La mujer añadió que un chofer la recogió en la puerta de su casa para llevarla a su visita a Guatapé, razón por la que mencionó que no pudo resistirse a aceptar el regalo.

La mujer se ha practicado múltiples cirugías para verse como la famosa muñeca. - Foto: Instagram: @tatianamurillooficial

“Esto es un tutorial de cómo ustedes también pueden salir solitas y es que a mí me fascina mi compañía. Yo me amo tanto que podría vivir sola toda la vida”, dijo.

Tatiana destacó la hermosa vista que pudo observar desde su habitación y manifestó lo bien que la paso al probar la deliciosa comida que prepararan en el lujoso restaurante del sitio.

Tatiana Murillo y su hija. - Foto: Captura de pantallas de instagram / @tatianamurillooficial

“Estos detallitos son muy buenos, pero no se les olvide que lo mejor es trabajar para darse uno misma esos detalles. A nosotras nos encanta el dinero, pero nos gusta el nuestro”.

La mujer ha sido fuertemente crítica por las múltiples operaciones que se ha hecho, incluso la han juzgado por la decisión que tomó referente a su hija, ya que en su momento manifestó que la llevaría a vivir con sus abuelos; además, varios de sus seguidores le han mencionado que detrás de tanta cirugía debe haber un gran vacío.