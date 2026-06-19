Elianis Garrido expuso que fue víctima de millonario robo y habló de situación por la que terminó hospitalizada: “Una crisis”

Elianis Garrido captó la atención de miles de usuarios en plataformas digitales gracias a su estilo y belleza, destacando por el trabajo que ha desarrollado en medios nacionales. La figura pública se ha convertido en centro de reacciones, especialmente por sus apariciones en fotos y videos que circulan en redes sociales.

La verdad detrás de la polémica confesión de Greeicy sobre su relación con Mike Bahía, que involucró a Tini Stoessel

Recientemente, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele fue foco de miradas por una inesperada situación que destapó, la cual le ocasionó una compleja situación económica. La famosa contó lo que sucedió con su negocio, plasmando la jugada que una persona cercana le habría hecho.

De acuerdo con lo que expresó en una entrevista con Lo sé todo, Elianis Garrido vivió una incómoda experiencia por un presunto desfalco cometido por alguien cercano, quien generó pérdidas superiores a los 20 millones de pesos.

Esto ocurrió meses atrás, por lo que la actriz tuvo que investigar y analizar la situación de su empresa, descubriendo irregularidades que estaban generando daños internos.

A pesar de que no quiso revelar de quién se trató, sí aseguró que era alguien que pertenecía a su equipo de trabajo y que la marcó con enseñanzas muy fuertes.

“Hoy en día estoy al frente de todo. Con un gran equipo, eso sí, gloria a Dios, pero estoy al frente de todo”, dijo.

“Tengo una frase, que el karma sabe todas las direcciones. No me corresponde a mí”, agregó.

Lo preocupante del caso fue que Elianis Garrido, que ha hablado sobre temas de salud, terminó metida en un asunto más delicado, pues el estrés y las emociones pasaron cuenta de cobro con su salud, y se enfermó.

Según explicó, su cuerpo no respondió igual y comenzó a experimentar situaciones complicadas, al punto de estar hospitalizada seis días para recibir atención especializada y cuidado.

“Tuve una crisis con mi estómago de gastritis muy crónica, casi úlcera, y un problema con mi colon que me puso contra la pared”, comentó.

“Gloria a Dios, mi cuerpo habló a tiempo. Puse el pare en ese momento, sigo un tratamiento, pero aprendí que nada de esto es más valioso que mi salud”, aseveró.

Aunque sigue recuperándose y mejorando todo, la presentadora fue contundente al mencionar que había normalizado mucho todo lo que pasaba en su vida, sin prestarle atención a detalles puntuales.

“Empecé a normalizar el dormir mis dolores físicos y emocionales, y el cuerpo colapsó”, dijo, aclarando que ya había superado este capítulo que vivió en 2025.