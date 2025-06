Elizabeth Loaiza clamó ayuda del neurocirujano Fernando Hakim para salvar la vida de su padre: “De hoy no pasa”

En su cuenta de Instagram, la ex reina de belleza publicó un mensaje en sus historias que alertó a sus seguidores: “Acabo de salir de la clínica, déjenme procesar la información. Solo un milagro con la oración de ustedes depende salvar a mi papá. Me duele el alma [...] Hoy no he podido parar de llorar, no he dormido, gracias a ustedes por sus mensajes”.