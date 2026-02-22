Gente

Ella es Julia Craig, la esposa y el gran amor de Willie Colón; estuvieron juntos más de 50 años

La mujer fue pieza clave en la vida del salsero, quien siempre se mostró emocionado y enamorado de ella.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

22 de febrero de 2026, 4:19 p. m.
Willie Colón en 2018.
Willie Colón en 2018.

La industria musical atraviesa el luto por la muerte de uno de los rostros más famosos del género de la salsa. La partida del artista generó miles de reacciones, muchas de quienes disfrutaron su sólida huella artística.

Se trata de Willie Colón, figura histórica y compositor de grandes éxitos de la salsa, nacido en Nueva York y de origen puertorriqueño, quien falleció el pasado sábado, según anunciaron su familia y su mánager en redes sociales.

“Falleció tranquilamente esta mañana, rodeado de su familia querida”, indicaron sus allegados en su página de Facebook, sin precisar las causas de su muerte.

El artista compositor de hitos de la salsa como Aguanile, La Murga o Che Che cole tenía 75 años.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, agrega el comunicado.

Colón, conocido principalmente como trombonista y también compositor, arreglista, director de orquesta y productor, nació en el Bronx, en Nueva York, y fue reconocido por fusionar la música puertorriqueña de sus padres y abuelos con el jazz de su ciudad natal.

Y más allá de su trabajo en el escenario internacional, las miradas de algunos curiosos se posan en su vida personal.

Una de las interrogantes que más ha sido conocida fue quién era su esposa, en parte por el largo tiempo que estuvieron juntos y la manera en la que conservaron su matrimonio.

¿Quién es la esposa de Willie Colón?

La mujer que flechó el corazón de la celebridad salsera fue Julia Craig, quien fue su esposa por más de cinco décadas.

Pese a que ella no estuvo ante cámaras y escenarios mediáticos, la compañera sentimental del cantante fue su apoyo y compañía de manera discreta, apoyándolo en todos los instantes de su vida.

La pareja se conoció en 1980 y tuvo cuatro hijos: William Jr. Diego, Miguel y Alejandro, quienes prefirieron alejarse de los focos. La revista Fama indica que el origen de la mujer es irlandés y que llama la atención por su belleza y por la unión que mostró con el artista.

Julia Craig, según recoge la prensa, fue quien se encargó de cuidar y preservar el hogar de Willie Colón, quien lo acompañó en distintas etapas de su carrera artística -la cual se iba expandiendo alrededor del mundo con el paso del tiempo-.

De hecho, el intérprete de Sin poderte hablar aseguró que ella le salvó la vida tras un grave accidente automovilístico.

Además, el matrimonio del salsero y la mujer se llevó a cabo en un festival y contó con presencia de figuras como Celia Cruz y Johnny Ventura.

