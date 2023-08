Ella es Marcela, la hermana de Carolina Acevedo, que también se roba el show en redes

Carolina Acevedo se ha convertido en una de las participantes más controvertidas de esta nueva temporada de MasterChef Celebrity que se emite por RCN. La famosa siempre está dando de qué hablar por sus diferentes comentarios y por sus diferentes preparaciones.

Sin embargo, ahora ha vuelto a ser centro en las redes por otra razón: su familia. Y es que varios desconocían que la actriz tenía una hermana menor, pero comenzaron a preguntar por ella porque Acevedo suele mencionarla bastante en el reality.

Se trata de Marcela, quien al igual que Carolina es artista, solamente que se dedica al arte plástico y a la moda. La hermana de la famosa también hizo algunos pinitos en la actuación, aunque finalmente quiso llevar su vida profesional a otra parte.

Lo que más ha llamado la atención de Marcela es su gran parecido con Carolina. Y es que varios son los internautas que afirman que ambas parecen gemelas e incluso, en diversas ocasiones, les han hecho esa pregunta.

Marcela, la hermana de Carolina Acevedo. | Foto: Instagram Marcela Acevedo

Sin embargo, a pesar de su gran parecido, lo cierto es que estas hermanas nacieron en diferentes fechas.

Marcela y Carolina suelen compartir muchos videos, imágenes e historias en redes, dejando claro que más allá de ser hermanas, también son grandes amigas. Pero eso no es todo, ya que son socias.

Lo que muchos no saben es que las hermanas tienen una empresa que se especializa en prendas de vestir y en el diseño de joyas.

Cabe mencionar que Marcela tiene experiencia en este mundo gracias a su trabajo como artista plástica; ha trabajado con reconocidas marcas como Rick Owens, Jean-Paul Gaultier, Vogue, Esquire y Paris Fashion Week.

En un reciente capítulo, Carolina afirmó que había vivido cuatro años en Inglaterra y que habían sido años especiales. Y su hermana no se ha quedado atrás. Marcela vivió durante nueve años en Francia, y su paso por este país le ayudó a perfeccionar su arte.

En los últimos días, además de su hermana, Carolina Acevedo ha dado de qué hablar por sus frecuentes discusiones con Martha Isabel Bolaños en MasterChef.

Incluso, durante el fin de semana, la misma Martha se refirió a su relación en una conversación con Bravíssimo.

De acuerdo con la actriz, nunca se la llevaron bien dentro de la producción, pero jamás pensó que Carolina no la soportara. Afirmó que no pensaba que Carolina lanzaba esos comentarios duros contra ella durante las entrevistas que les hacían en privado.

“Ella no me puede atacar todo el reality, hablar como habla de mí, que yo misma me he sorprendido. Yo no sabía que le caía tan mal, o sea, no nos caemos bien, pero no sabía que era tanto”.

En aquella conversación también se refirió al polémico capítulo en el que Martha perdió a propósito para poder ponerle el delantal negro a Carolina.

Por esa decisión se llevó toda clase de comentarios negativos, sin embargo, la actriz aseguró que no se arrepentía de eso.

Martha Isabel y Carolina han tenido varias peleas en 'MasterChef'. | Foto: Captura Masterchef Celebrity 2023 - Canal RCN

“Carolina me la debía, le pondría el delantal negro mil veces más. Le pongo un delantal y le tuvieron que llevar agua para que se calmara, o sea, ella me lo pone a mí y yo no lo tomo así, me lo banco… Donde ella tenga la oportunidad me lo pone”.

Finalmente, aseguró que se vienen capítulos emocionantes y que en uno de ellos cometerá un error delicado.