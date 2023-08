“Horrible persona”: Carolina Acevedo recibió fuertes críticas por su comportamiento en ‘MasterChef Celebrity’

Tanto así, que en ocasiones no estarían midiendo sus comentarios y en medio del juego, se lanzarían fuertes palabras que no son del agrado de los espectadores.

Así quedó en evidencia en uno de los recientes capítulos, cuando en medio de un reto, Carolina hizo un fuete comentario sobre Martha y el hecho de que ella no tenga hijos.

Antes de empezar a cocinar, la recodada ‘pupuchurra’ mencionó que aunque no tiene hijos, ella era consiente de que debería entregar un plato mucho amor del agrado de todos los pequeños.

Aunque Bolaños en ningún momento escuchó el comentario de su compañera, continuó expresado a la cámara los motivos por los que decidió no tener hijos, además de manifestar que ese día lo daría todo en la cocina.

“Yo no tengo hijos por decisión propia , pero entiendo que es lo importante hacerlo con amor. Me imagino como si mi niña estuviera ahí” , manifestó Martha Isabel.

Entre las críticas que dejaron los usuarios, se pueden leer cosas como “Que pésimo comentario de Carolina Acevedo, no tener hijos no es un defecto ni hace a nadie menos o mala persona… horrible persona!”; “Carla Giraldo es un ángel al lado del fastidio de Carolina Acevedo”; “Vi en redes que estaban detestando a Carolina Acevedo y estoy viendo el programa para saber por qué y pues sí, qué persona más detestable. Ser mamá no te hace ni mejor ni peor persona; ser antipática, hipócrita y rastrera sí te hace mala persona”.