Elliot Page revela la portada de sus memorias donde contará cómo es ser un hombre trans

Page Boy, a memoir se llama el nuevo libro del actor Elliot Page, quien ya había anunciado que iba a escribir sobre su experiencia como hombre trans y cómo hizo su transición para hoy definirse como se muestra ante el público, asunto que tenía a sus fanáticos con las expectativas muy al tope.

La espera está casi por terminar, pues Elliot ya dio el adelanto de la portada del libro, el nombre completo de sus memorias y en sus redes sociales ha montado la foto que ratifica que dicho libro ya es un hecho, asunto que le constó realizar, pero que al final logró por consolidar.

“Escribir un libro ha surgido varias veces a lo largo de los años, pero nunca se sintió bien y, francamente, no se sintió posible. Apenas podía quedarme quieto, y mucho menos concentrarme el tiempo suficiente para completar tal tarea. Por fin puedo estar conmigo mismo, en este cuerpo. Entonces, he escrito un libro sobre mi historia. Saldrá el próximo junio y estoy muy emocionado de compartir su portada con ustedes ahora. En muchos momentos de mi vida, me resultó insoportable estar frente a una cámara, pero hacer esta portada con la aclamada fotógrafa Catherine Opie (@csopie) fue una experiencia placentera que nunca olvidaré”, resaltó en su publicación.

Desde que Flatiron Books y Page anunciaron que el libro se iba a realizar, de inmediato salieron varias voces oficiales a explicar cuál sería la temática. Uno de sus editores afirmó para AP que en dichas páginas se adentrarán en la “relación de Elliot con su cuerpo, sus experiencias como una de las personas trans más famosas del mundo, y abordarán la salud mental, la agresión, el amor, las relaciones, el sexo y el pozo negro que puede ser Hollywood”.

Estas declaraciones se complementan con las palabras que añade Page en su publicación en Instagram, que ya cuenta con más de 546 mil likes y casi tres mil comentarios de apoyo al libro. “Las personas trans se enfrentan a ataques cada vez mayores, desde la violencia física hasta la prohibición de la atención médica, y nuestra humanidad se ‘debate’ regularmente en los medios. El acto de escribir, leer y compartir la multitud de nuestras experiencias es un paso importante para hacer frente a quienes desean silenciarnos y dañarnos. Los libros me han ayudado, incluso me han salvado, así que espero que esto pueda ayudar a alguien a sentirse menos solo, sentirse visto, sin importar quiénes sean o en qué camino se encuentren”, agregó el actor.

El actor de 35 años se declaró como hombre trans a finales del año 2020, en plena contingencia por la pandemia del virus Covid 19. Este receso social le permitió a Page centrarse en sí mismo para hacer la transición y los cambios físicos requeridos, que ahora ya se pueden ver en la pantalla chica con la tercera temporada de la serie The Umbrella Academy, donde el personaje de Elliot también hace una transición similar dentro de la ficción para así mantener al actor en las filas de la producción.

Elliot ya es un actor reconocido en Hollywood con una carrera envidiable para muchos, en la que ha tenido la oportunidad de participar en películas como X-men: The Last Stand, X-Men Días del futuro pasado, Juno e Inception, además de estar en el elenco de series como la que ya se mencionó anteriormente o Historias de San Francisco, todas de la plataforma Netflix.

Ahora queda esperar que el libro ya esté a la venta el próximo 6 de junio de 2023 y los fanáticos del actor podrán ordenarlo en preventa a través de la página web oficial de Page.