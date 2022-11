Laverne Cox revela que muchos hombres de Hollywood se acuestan con mujeres trans

La actriz Laverne Cox se ha convertido en una de las primeras mujeres trans en triunfar en Hollywood gracias a su participación en la serie Orange is the new black, donde personificaba a una mujer transexual en una cárcel de mujeres y hacía visible la problemática de la falta de recursos legales que tiene la comunidad trans en los Estados Unidos.

Esta plataforma la catapultó a la fama y no solo la mostró como una de las actrices más prometedoras de la industria, sino que la convirtió en una activista de temas LGBTIQ+, haciendo énfasis en lo que aún afecta a las personas transexuales, quienes tienen menos posibilidades de conseguir trabajos estables, acceder a servicios de salud óptimos y hasta una expectativa de vida menor a la de cualquier persona heterosexual.

Por eso cada vez que Laverne da una entrevista o asiste a algún programa de televisión abierta o de vía streaming, aprovecha para hablar sobre el tema y dejar claro que aún queda mucho por hacer en cuanto a la reivindicación de los derechos de LGTBIQ+ se refiere.

Su última aparición fue en el show de entrevistas If We’re Being Honest, del canal E! Entertainment Televisión, conducido por la actriz Angelica Ross, quien deslumbró a todo el mundo con su papel de Candy Ferocity, en la afamada serie Pose.

En dicha entrevista, las dos mujeres hablaron de la industria televisiva, sus retos, los proyectos de Cox y finalmente surgió el tema de cómo es salir con hombres de Hollywood con el estigma que aún existe sobre las mujeres trans, que aún tienen muy poca visibilidad en la sociedad y son satanizadas con diferentes aspectos negativos de la sociedad como la prostitución o las enfermedades de transmisión sexual.

“Es profundamente problemático cuando la gente escucha que un hombre famoso está con una mujer trans y automáticamente piensan y dicen que es gay, porque eso es negar la feminidad de las mujeres trans y así mismo no reconocer que la sexualidad existe en un espectro en que a las personas les puede gustar una mujer trans y ser completamente heterosexuales”, dijo Cox en el segmento, explicando que “puedes ser pansexual, puedes ser bisexual… Hay tantas cosas diferentes y todo debería estar bien”.

La actriz fue aún más allá y reveló detalles sobre varias estrellas de Hollywood que podrían estar teniendo relaciones románticas y amorosas con mujeres trans, pero por miedo al “qué dirán” y los prejuicios sociales, que pueden afectar sus carreras en la industria, lo mantienen en secreto, viviendo una doble vida que al final no lleva a nada positivo.

“Es tan agotador… No puedo creer que en 2022 sigamos lidiando con el estigma y que haya tantas celebridades, hombres famosos, que estén aterrorizados de que la gente descubra que se acuesta con mujeres trans. Honestamente, ni siquiera puedo creerlo, realmente no puedo”, aseveró Cox durante el segmento, mostrando una gran preocupación y una notoria decepción del poco avance que se ha tenido en este tema.

Por el momento Laverne sigue siendo una voz para aquellos que aún no se atreven a hablar y hasta lucha por las menos favorecidas, como sus amigas transexuales que trabajan con su cuerpo, a quienes les mandó un saludo y un mensaje de aliento. “Sin embargo, estoy feliz por mis chicas que están haciendo su moneda”, declaró con una sonrisa maternal para todas, que luego se convirtió en una gran carcajada cuando la conductora, Angelica Ross, miró a la cámara y aseguró que está considerando volver a las calles, como lo hizo su personaje en Pose, uno de los más recordados debido a su trágica muerte.