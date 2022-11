Reconocida influencer trans denuncia discriminación en hotel de Buenaventura: “personas como usted no están permitidas”

Barbie Kimora, una reconocida influencer transexual de Buenaventura (Valle del Cauca), denunció públicamente que el Hotel Cordillera, ubicado en el puerto, la discriminó por su condición sexual.

En diálogo con SEMANA, Kimora contó que el hecho se presentó la semana pasada y que se alcanzó a hospedar dos noches en el alojamiento junto a una amiga, sin embargo, cuando iban a reservar otro día, la administradora del hotel les indicó que el personal que las recibió era nuevo y no conocía la indicación de no recibir personas de la comunidad LGBTIQ+.

“Yo andaba con una amiga con la que siempre mantengo; inicialmente nos dijeron que nos iban a reservar la habitación, entonces fuimos a retirar la plata del cajero, al volver nos dejaron paradas en la recepción un buen tiempo. Después de un rato nos dijeron que iban a hablar con nosotras y ahí fue que la administradora nos dijo que no nos podíamos quedar porque no estábamos permitidas en el hotel. Nos aseguró que nos habían dejado la habitación porque había nuevo personal y que ellos no sabían dicha instrucción”, contó y agregó que la noche en dicho establecimiento cuesta alrededor de 40.000 pesos.

Aunque se sintieron muy mal por lo acontecido, Kimora dijo que accedieron y se fueron del lugar tranquilamente. “Los trans somos discriminados en muchos sectores y en muchas ciudades, pero uno se hace que no pasa nada. Mi petición es que la gente se concientice que nuestra condición sexual no nos hace como persona; tenemos un comportamiento diferente en cuanto a nuestra libre expresión, pero primero deben mirar nuestro buen corazón y lo emprendedoras que somos”, expresó.

Por el momento, la mujer trans adelanta su proyecto como influenciadora, sobre todo, en su página de Facebook Barbie Kimora Oficial, donde cuenta con 39 mil seguidores. En esta red social realiza videos de reflexión, humor y amor propio; además, lidera obras sociales, eventos y es líder juvenil.

Tuitero fue condenado por difundir noticias xenófobas

A pesar de que las redes sociales son un espacio de libre expresión, sobrepasarse en comentarios o manifestaciones trae consecuencias legales. Tal es el caso de un tuitero quien fue condenado por primera vez en la Audiencia de Barcelona por difundir información falsa en relación con un colectivo de menores extranjeros.

De acuerdo con recopilaciones dadas por el sitio web español eldiario.es, en 2019 un usuario de Twitter publicó una pieza de video en la que vinculó a los menores con agresiones sexuales. Por ello, el fiscal encargado del caso calificó la acción como: “Animadversión contra el colectivo”.

Entre las consideraciones por las que se llegó a establecer la condena, el comunicado difundido por la mencionada audiencia declaró que hubo delito de odio con la agravante de difusión por Internet. Asimismo, tras lo dictaminado, el acusado aceptó los cargos.

Así las cosas, la condena para el usuario de la red social que compró Elon Musk es de 15 meses de prisión; en nueve de estos el acusado tendrá que pagar una multa por día de seis euros, lo que corresponde a un recaudo total de 1.620 euros, según el ente encargado del caso.

De igual manera, el tuitero también quedó inhabilitado para ejercer su profesión como educador por un tiempo de cinco años. Por último, el consenso llegó a la restricción de clausurar sus perfiles en redes sociales, aunque esta acción ya se había cumplido antes del juicio.

De acuerdo con el citado medio español, en un principio, la Fiscalía estaba pidiendo dos años de cárcel para que el responsable de la difusión de información falsa no entrará a prisión. Sin embargo, “el tribunal avisó que lo resolverá en la sentencia escrita o en el trámite de ejecución de la sentencia”.

Por lo tanto, si se toma la decisión de que el acusado no ingrese a prisión, el Fiscal sugirió que el sujeto tome un curso de igualdad de trato y no discriminación, además de no poder abrir otros perfiles en redes con contenido discriminatorio.