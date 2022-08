En medio de carcajadas, Karol G habló en inglés, cuando estaba de vacaciones en Grecia

La cantante colombiana Karol G, además de tener su más reciente producción musical, Provenza (que cuenta con 3 millones de likes y más de 341 millones de reproducciones), ubicada en la casilla número 5 en el top mundial de videos musicales más vistos, luego de tres meses de su lanzamiento, anunció que deja atrás su icónica cabellera azul.

Así lo hizo, la paisa, mediante las historias de Instagram en su cuenta oficial, en donde compartió con sus fans, además de un comunicado en el que dijo principalmente que se despedía del azul de su cabello, también agradeció lo vivido, tanto los buenos momentos, como los no tan buenos.

En medio de tantos recuerdos que compartió, algunos de ellos eran fragmentos de su viaje a la isla de Santorini, en Grecia, y hubo un video que llamó la atención de los internautas, pues en el video se le ve como ‘enviando un saludo’ desde aquel lugar, pues en el video Karol dice: “Y bueno, espero que esta noche sea especial”.

Entre tanto, aún sin que la cantante haya terminado de hablar, el hombre que la está grabando, le pregunta: “¿Y tú hablas inglés?”, ante lo que ella contestó: “¿Yo? Pues... yo hablo inglés. O sea, pues, pero yo hablo inglés ‘superdespacio’, o sea, no quiero que quieras, pues... como... o sea, no”. Y el hombre la anima para que hable “un poquito”, diciéndole: “No, dale, dale”. Mientras que ella se coge la cabeza, se arregla la gorra que tenía puesta en ese momento y le pregunta: “¿Sí?, esperando que él le diga que no, por la expresión que se ve en el video.

“Sí, obvio”, le contesta él, y ella sonríe como avergonzada y como quien no quiere la cosa, pero al verse un poco presionada comienza a decir: “No, pues... i´m felicing here in Santorini with ‘mis amiguinis’” y en ese momento ninguno aguantó la risa y soltaron varias carcajadas por la expresión de la artista.

De igual manera, Carolina, como es su nombre de pila, publicó más imágenes de ese viaje con cortas frases que daban un contexto a sus fanáticos, como una que decía: “Caminé solita por horas con esta canción de fondo”, y agregó la canción Glimpse of Us de Joji, que traduce en algunos de sus versos: “Porque a veces miro a sus ojos y ahí es donde encuentro un vislumbre de nosotros, y trato de enamorarme de su toque, pero estoy pensando en cómo fue”.

Vale decir que en los diferentes videos que compartió la ‘Bichota’ del reggaetón, también incluyó un tiempo para bucear con sus amigos, además de estar de fiesta con ellos.

Cabe mencionar que el comunicado de Karol decía: “Quiero contarles que decidí que era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo. Para despedirnos, mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos de los lugares que están en mi lista soñada. Me llevé a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más. ¡Nos despedimos por lo alto!”.

“Con lágrimas porque nos despedimos juntos de todo lo pasado, de una época que nunca olvidaré, de personas que amé mucho, de tanto dolor, de tanta inmadurez, de tanta evolución, de éxitos increíbles, de reconectarme conmigo, del álbum más exitoso de mi carrera hasta ahora, de mis primeras giras sold out, de mis primeros estadios, de cancioncitas pa’ mi desahogo...”, agregó.