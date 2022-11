En video: una mujer sacó a su esposo de un partido porque no le había pedido permiso

A través de internet, muchas personas deciden compartir videos de hechos graciosos o cosas que suelen suceder en el día a día. También hay quienes usan las diferentes plataformas para generar contenidos sobre belleza, inversiones, lugares para visitar, bromas y muchos más.

TikTok es una de las redes sociales que con el paso del tiempo ha tomado mucha fuerza y ha crecido en número de personas que la descargan para crear videos o para consumir los contenidos de otros. Según ‘Forbes’, “esta registró un crecimiento del 215 %, hasta alcanzar los US$59.000 millones en 2022″.

Por eso es muy común que los usuarios hayan decidido generar ingresos a través de esta plataforma, ya sea mediante publicidad, convenios, campañas, etc. Son muchos influencers los que han llegado a la fama gracias a esta red y al número de seguidores que cada día crece y crece.

Ahora las personas suelen compartir todo tipo de cosas, como sucedió con un usuario de TikTok que publicó un video donde se puede ver la tristeza de un hombre cuando su pareja sentimental llega al lugar donde está y lo saca.

Se trata de la reacción de esta mujer al enterarse de que su esposo se fue a jugar un partido de fútbol y no le pidió permiso para poder asistir. El hecho se hizo viral en redes sociales y muchos internautas notaron la reacción del hombre, que lo único que hizo fue salir del campo cuando su esposa lo regañó.

En el video se observa cuando el hombre está jugando en la cancha y de repente llega su esposa a reclamarle; el usuario que compartió el hecho acompañó las imágenes con la frase: “por eso pidan permiso para salir” y con la canción Un velero llamado libertad.

En la grabación también se ve que la mujer lleva puesto un casco y que al entrar a la cancha mueve sus manos para reclamarle a su pareja. Además, lo toma del brazo y lo saca del juego; cuando uno de sus compañeros se acerca para preguntarle qué estaba pasando, el hombre no respondió nada y decidió seguir caminando junto a su mujer.

Cabe resaltar que al hombre no le gustó mucho esta acción por parte de su pareja, puesto que evitaba que ella siguiera cogiéndolo del brazo y miraba hacia otro lado.

La reacción de los internautas

Al hacerse viral el video en redes sociales, miles de usuarios de la red social TikTok no dudaron en comentar lo que le había sucedido al hombre. Muchos indicaron que era algo injusto la reacción que había tenido la esposa y que no debió sacarlo así del juego.

Otros, por su parte, aseguraron que en una relación se deben contar todo y que estuvo mal hecho que el hombre no haya avisado que iba a ir a jugar fútbol, pero a esto varias personas reaccionaron y sostuvieron que no se debe pedir permiso.

En el video que ya suma millones de reproducciones, usuarios de todo el mundo dejaron saber su posición frente a este hecho y dijeron: “A mí me daría vergüenza pasar así por él... mejor me voy a otro lado con mis amigas y que se quede jugando”.

Otros de los comentarios fueron: “Motivo suficiente para empezar el divorcio”, “Ahí no es, yo como esposa y tener un esposo que le gusta el fútbol, yo soy la primera en la fila echándole porras, a mis hijos también les gusta”, “Ay no, qué feo eso, mi marido va y juega fútbol y yo me pongo feliz porque es una manera de distraerse para ellos y aparte me libro un rato de él”.