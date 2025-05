Epa Colombia rompió el silencio y habló de Yina Calderón; se pronunció sobre lujosa cadena que regaló: “Me decepcionó”

Yina Calderón se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos, abandonando el juego en el Top 10 de los semifinalistas. La empresaria de fajas fue tomada por sorpresa, saliendo de manera definitiva de esta segunda temporada.

La famosa quedó por fuera del reality de RCN al recibir el porcentaje más bajo, enfrentando un duro instante al enterarse de que Epa Colombia estaba presa. A pesar de que esto se manejaría con cuidado, la exprotagonista terminó rompiendo en llanto en un programa en vivo.

Al conceder una entrevista a Buen día, Colombia, Yina Calderón fue sorprendida con un detalle inesperado, el cual provenía de parte de su amiga. La exparticipante quedó sin palabras, pues pudo verla y escuchar el mensaje que tenía desde la prisión.

“Estoy un poco más tranquila, la noticia de Epa Colombia me afectó”, dijo al inicio, a lo que agregó: “Es la única amiga que tengo en el medio. Siempre la nombré, sobre todo saber que estaba encerrada por algo injusto”.

“Yo antes peleaba mucho con Yina porque era muy grosera, le gustaba crear mucha polémica y como atacar demasiado, entonces como que ella ya le paró. Cuando yo quedé embarazada, me dijo que fuéramos amigas y creáramos contenido. Ella me buscó, me invitó a almorzar y ahí cambió todo. Las dos nos sentábamos y mejor dicho, hablamos de todo el mundo”, comentó ante cámaras.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su reacción a la cadena que le había regalado a Yina Calderón, la cual terminó en manos de Manelyk González, exparticipante de La casa de los famosos All-Star. Este objeto fue entregado a la mexicana como un gesto de paz, sin calcularse lo que podía generar en el exterior.

La exprotagonista decidió regalarle este accesorio a su compañera de reality, sin imaginarse lo que sentía Epa Colombia con respecto a esto. En la charla con Buen día, Colombia, la empresaria de queratinas rompió el silencio y terminó plasmando su pensar.

“Lo que no me gustó y decepcionó, además de que me puso muy triste, fue que haya regalado la cadena. Se la di, sin importar el precio de eso, sino porque lo hice con mi corazón y mi amor. No sé por qué lo haría, pero eso sí me dolió muchísimo...por qué regalar algo que le di con todo mi amor (...) Cada persona sabe lo que hace”, comentó en el formato.

Es importante recordar que, en la mañana del 15 de mayo, Yina Calderón visitó el set del programa Mañana express, donde los conductores aprovecharon la ocasión para mencionarle la delicada situación que atraviesa su amiga desde finales de enero.

“Estoy aquí parada porque me toca, pero recibí ahorita llegando acá la noticia de que mi amiga Epa Colombia está en la cárcel y yo no lo sabía, discúlpenme yo nunca lloro [...] No me parece justo, hay resto de criminales sueltos”, dijo Calderón.