Así reaccionó Yina Calderón en vivo al enterarse de que Epa Colombia está presa; no contuvo el llanto: “No sé qué pasó”

En la noche del pasado miércoles 14 de mayo, los televidentes colombianos fueron testigos de la eliminación de la influencer huilense Yina Calderón, de La casa de los famosos Colombia.

Luego de la de Karina García, esta salida era una de las más anheladas por los seguidores del programa, no solo para darle otro aire al reality, sino para ver la reacción de la creadora de contenido ante la noticia de que su gran amiga Epa Colombia está presa desde que ella ingresó a la casa.

Reacciones a la eliminación de 'La casa de los famosos'. | Foto: Canal RCN

Yina Calderón fue eliminada del programa al obtener un 9,94 %, según anunció Carla Giraldo, y como todo participante que abandona la casa, al día siguiente pasa por los medios para hablar de lo sucedido con su participación y lo que ha pasado en la vida real.

Yina Calderón se enteró de que Epa Colombia está presa y reaccionó

En la mañana de este jueves 15 de mayo, Yina Calderón llegó al set de Mañana express y fue allí que los presentadores le hablaron de la compleja situación que vive su amiga desde finales del mes de enero.

Justo en el momento en el que se tocó este tema, Calderón no pudo evitar romper en llanto y dejar claro que esta noticia realmente le afecta, ya que es su “única amiga en el medio”, a pesar de todo lo que se tiraron antes de construir su sólida unión de amistad.

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, en la Cárcel de Mujeres El Buen Pastor. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Estoy aquí parada porque me toca, pero recibí ahorita llegando acá la noticia de que mi amiga Epa Colombia está en la cárcel y yo no lo sabía; discúlpenme, yo nunca lloro [...]. No me parece justo, hay resto de criminales sueltos”, fueron la primeras palabras de Yina, en medio de lágrimas.

Yina Calderón se entera que epa Colombia está en la cárcel #LaCasaDeLosFamososCol2 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/AnSaWqdR6j — Juan David Reyes M (@juandareyes) May 15, 2025

“Ella cometió un error, pero no tiene porqué estar en las condiciones en las que está. Yo no sé qué pasó, perdónenme, pero estoy muy afectada [...]. Ella, cuando hizo lo de TransMilenio, lo hizo en un acto de ignorancia, porque de pronto no tenía la educación, pero no es justo que la tengan en las condiciones en las que la vi ahorita”, agregó.

En medio de su gran dolor, Yina recalcó que Epa Colombia es una buena persona y que no merece estar pasando por lo que está viviendo: “Ella no es mala, ¿me entiendes? Es una buena persona [...]. Es una pelada que viene muy de abajo y sé lo que le ha tocado, sé lo que ha tenido que vivir y ahorita, antes de llegar acá, que me la muestran en la cárcel, no me parece justo, ¿el Gobierno dónde está? ¿Por qué hay vándalos en la calle?”.