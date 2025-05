Yina Calderón causó oleada de reacciones por su anhelada eliminación; euforia de La Jesuu no pasó desapercibida: “Por fin se fue Fiona”

Reacciones a la eliminación de Yina Calderón en La casa de los famosos

“El mal nunca gana y hoy se hizo justicia”; “Ninguna eliminación después de Yaya me había dado tanta felicidad”; “Hoy más que nunca Fiona Calderón es Fiona Calderón”; Se fue Fiona"; “Juepu... celebra Colombia, salió Yina Calderón y la próxima la Toxi por gamina. Si mi Jesuu, justicia, qué felicidad”; “Al fin se fue Yina Calderón, gracias Dios, no se te va a extrañar”; “Soy la Jesuu gritando justicia y corriendo por toda la casa por la salida de Yina Calderón, no veía la hora de que saliera, me parecía imposible a este punto”, fueron algunos de los comentarios.