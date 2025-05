Manelyk, sorprendida al reaccionar a la eliminación de Karina García en ‘La casa de los famosos’; no ocultó su desagrado

Manelyk González reaccionó la eliminación de Karina García en la casa de los famosos Colombia

Mané se mostró totalmente sorprendida al conocer la salida de Karina y quiso hablar más del tema, pero aseguró que como recién salió de la casa de los famosos All Stars, hasta ahora se está poniendo al día en todo lo que ha sucedido. “Es que no he visto mucho chisme, apenas he visto mi chisme, luego ya me voy a poner al corriente”, agregó.