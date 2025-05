Carla Giraldo dejó en evidencia con polémica frase si está a favor o en contra de Karina García

Karina García se convirtió en una de las mujeres más controversiales de La casa de los famosos Colombia. Durante su participación en el reality, causó empatía en los televidentes, recibió amor de los mismos, pero también tuvo críticas de los seguidores que no estaban de acuerdo con ella.

Una vez Karina terminó su última intervención, la presentadora Carla Giraldo no disimuló y sin saber que estaba cometiendo un error, dejó ver que le gustó el enfrentamiento que se había dado entre ellas al decir “estuvo buenísimo”, sin embargo, en la mitad de esta palabra, Carla habló más suave y siguió diciendo otras cosas, tratando de disimular lo que había pasado.

“Ay, ay, ay, esto estuvo buenísimo. No puedo ni reaccionar, quiero saber si has hecho el oso [...] Chao, mujer leal, eres hermosa”, le dijo Carla a Karina García, utilizando la frase con la que Sofía Avendaño se refirió a la modelo paisa en varias oportunidades en donde no terminó bien parada.