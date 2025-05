Hija de Karina García salió perjudicada por eliminación de su mamá de ‘La casa de los famosos’: “Ya lloré, ya pataleé”

View this post on Instagram

Hija de Karina García vive duro momento, tras la eliminación de su mamá en La casa de los famosos Colombia

“Aquí me ven muy tranquila, pero ya lloré, ya pataleé lo que tenía que patalear, porque, pues, fue una cuenta de mucho trabajo, de mucho tiempo, pero bueno, no importa aquí estoy. Ya hemos intentado recuperarla, ya me ha intentado ayudar gente y pues realmente no sé si se pueda hacer algo. Aquí estamos”, afirmó Isabella.